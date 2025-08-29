HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

MTV Video Music Awards 2025 confirma nominados a mejor grupo y canción del verano: lista completa de los VMAs aquí

Los MTV VMAs ya tienen a sus nominados en las categorías de canción del verano y mejor grupo. Entre las sorpresas de este 2025 está 'Golden', tema del hit de Netflix 'Las guerras K-pop'.

Los MTV VMAs 2025 se llevarán a cabo el 7 de septiembre.
Los MTV VMAs 2025 se llevarán a cabo el 7 de septiembre. | Foto: composición LR/Netflix/AFP

La edición 2025 de los MTV Video Music Awards ya tiene su lista de nominados en las categorías sociales más comentadas: canción del verano y mejor grupo. Con una mezcla de artistas emergentes, íconos del pop y representantes del regional, la competencia promete ser reñida y diversa. La ceremonia se celebrará el 7 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York y será transmitida por CBS, MTV y Paramount+.

Este año, el k-pop vuelve a dominar la categoría de grupos, mientras que en canción del verano destacan nombres como Tate McRae, Sabrina Carpenter y Addison Rae, junto a propuestas frescas que han ganado fuerza en plataformas digitales, entre ellas el icónico tema 'Golden' del hit de Netflix 'Las guerreras K-pop'. Las votaciones estarán abiertas por tiempo limitado, y los fans podrán elegir a sus favoritos directamente desde Instagram.

PUEDES VER: "¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

lr.pe

¿Quiénes son los nominados a mejor canción en los MTV VMAs 2025?

La categoría canción de verano reúne los temas que marcaron el ritmo de los últimos meses, desde éxitos virales hasta colaboraciones inesperadas. Tate McRae figura con dos nominaciones, mientras que Sabrina Carpenter compite con 'Manchild', uno de los temas más comentados del año. También destacan artistas como Addison Rae, Ravyn Lenae y Rex Orange County, junto a propuestas ligadas a videojuegos y películas, entre ellas 'K-pop Demon Hunters', el gran éxito de Netflix este 2025.

Lista oficial de nominados a canción del verano de los VMAs 2025

  • Tate McRae – 'Just Keep Watching' (de F1 The Movie)
  • Morgan Wallen ft. Tate McRae – 'What I Want'
  • Sabrina Carpenter – 'Manchild'
  • Alex Warren – 'Ordinary'
  • Ravyn Lenae – 'Love Me Not'
  • Rex Orange County – 'Sunburn Season'
  • Addison Rae – '2 Die 4'
  • BigXthaPlug – 'Texas Heat'
  • HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – 'Golden' (de 'K-Pop Demon Hunters').

PUEDES VER: Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

lr.pe

Nominados a mejor grupo en los MTV VMAs 2025

La categoría de mejor grupo vuelve a ser una vitrina para el fenómeno global del k-pop, con idols como BLACKPINK, SEVENTEEN, Stray Kids y aespa entre los favoritos. La competencia se amplía con propuestas latinas como Grupo Frontera y Fuerza Regida, que han ganado terreno en el mercado internacional. También figuran clásicos como Backstreet Boys y Coldplay, que mantienen su vigencia con nuevas producciones y giras mundiales.

Lista completa de nominados a mejor grupo de los VMAs 2025

  • aespa
  • All Time Low
  • Backstreet Boys
  • BLACKPINK
  • Coldplay
  • Evanescence
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Imagine Dragons
  • Jonas Brothers
  • KATSEYE
  • My Chemical Romance
  • SEVENTEEN
  • Stray Kids
  • The Marías
  • twenty one pilots.

PUEDES VER: Salsa Lima Festival 2025: más de 30.000 entradas vendidas y el show va camino a un sold out histórico

lr.pe

¿Cuándo y cómo votar por los MTV VMAs 2025?

Las votaciones para las categorías sociales de los MTV Video Music Awards 2025 estarán abiertas desde el 6 hasta el 7 de septiembre, exclusivamente a través de las historias de Instagram de la cuenta oficial de MTV. Los fans podrán elegir a sus favoritos en tiempo real, con resultados que se actualizarán durante la ceremonia.

La gala de los MTV VMAs 2025 se transmitirá en vivo el domingo 7 de septiembre por CBS, MTV y Paramount+ en Estados Unidos. En Perú y el resto de Latinoamérica, podrá verse a través del canal MTV en televisión por cable, disponible en operadores como DirecTV, Claro TV y Movistar TV.

