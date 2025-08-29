HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Cultural

La Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, una de las mejores del mundo, debuta en el Perú

Con más de 50 músicos en escena y el virtuosismo del violinista canadiense James Ehnes, ganador del Premio Grammy, Lima vivirá un concierto histórico este 9 de octubre en el Teatro Municipal.

La Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen. Imagen:. Difusión.
La Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen. Imagen:. Difusión.

Reconocida como una de las orquestas de cámara más prestigiosas e impresionantes del mundo, la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, Alemania debutará en Lima el próximo jueves 9 de octubre en el Teatro Municipal, con más de 50 músicos en escena. La velada tendrá como invitado estelar al brillante violinista canadiense James Ehnes, ganador del Grammy y considerado uno de los intérpretes más influyentes de su generación. El concierto, organizado por TQ Producciones, se perfila como uno de los hitos culturales del año en la capital.

La Deutsche Kammerphilharmonie Bremen es considerada una de las agrupaciones orquestales más innovadoras de las últimas décadas. Su prestigio internacional se reforzó con las aclamadas interpretaciones de las Sinfonías de Beethoven bajo la dirección de Paavo Järvi, que recibieron premios como el Echo Klassik, el Opus Klassik, el Gramophone y el Diapason d’Or. Su versatilidad le permite transitar desde el Barroco hasta la música contemporánea, siempre con un sello artístico distintivo.

A lo largo de su trayectoria, la orquesta alemana ha conquistado escenarios emblemáticos como el Carnegie Hall de Nueva York, el Festival de Salzburgo, el BBC Proms en Londres, la Philharmonie de París y la Konzerthaus de Viena. Además, ha colaborado con solistas de renombre como Yuja WangHilary HahnLang Lang y Christian Tetzlaff, confirmando su lugar en la élite mundial de la música clásica.

Por su parte, aclamado por su impecable virtuosismo y su expresividad interpretativa, James Ehnes cuenta con una discografía de más de 40 álbumes, distinguidos con premios internacionales como el Grammy, el Juno, el Diapason d’Or y el Gramophone Artist of the Year. Su carrera lo ha llevado a tocar con orquestas de la talla de la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta de Cleveland y la Orquesta Filarmónica de Londres, consolidándose como uno de los grandes solistas de nuestro tiempo.

El encuentro entre la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y James Ehnes en el Teatro Municipal de Lima promete una noche de virtuosismo y emoción. La acústica privilegiada del recinto limeño será el marco perfecto para una experiencia musical irrepetible que acercará al público peruano a la grandeza de dos referentes indiscutibles de la música clásica internacional.

Entradas: A la venta en Ticketmaster. Se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda esperada.

EL DATO

Concierto: James Ehnes y la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen

Día: Jueves 9 de octubre

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 377, Lima)

Entradas: A la venta en Ticketmaster: (https://www.ticketmaster.pe/event/deutsche-kammerphilharmonie-bremen--jame-ehnes-home-x12c)

Precios: Desde 32 soles

(NdP).

Notas relacionadas
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Redescubrir a Kurt Vonnegut: sus discursos de graduación

Redescubrir a Kurt Vonnegut: sus discursos de graduación

LEER MÁS
Los 20 años de “La hora azul” de Alonso Cueto

Los 20 años de “La hora azul” de Alonso Cueto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monumental Callao y MAC Foto presentan un Especial de Fotografía con 49 autores en seis propuestas curatoriales

Monumental Callao y MAC Foto presentan un Especial de Fotografía con 49 autores en seis propuestas curatoriales

LEER MÁS
Exposición “(DES)DIBUJAR FRONTERAS: PAISAJE CONTEMPORÁNEO” del colectivo Fixed Project Lima

Exposición “(DES)DIBUJAR FRONTERAS: PAISAJE CONTEMPORÁNEO” del colectivo Fixed Project Lima

LEER MÁS
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Cultural

La primera obra de teatro de Mario Vargas Llosa

Sofia Kourtesis: "No me gusta lo de figura pública porque no lo soy, no soy parte de la farándula"

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota