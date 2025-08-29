La Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, una de las mejores del mundo, debuta en el Perú

Reconocida como una de las orquestas de cámara más prestigiosas e impresionantes del mundo, la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, Alemania debutará en Lima el próximo jueves 9 de octubre en el Teatro Municipal, con más de 50 músicos en escena. La velada tendrá como invitado estelar al brillante violinista canadiense James Ehnes, ganador del Grammy y considerado uno de los intérpretes más influyentes de su generación. El concierto, organizado por TQ Producciones, se perfila como uno de los hitos culturales del año en la capital.

La Deutsche Kammerphilharmonie Bremen es considerada una de las agrupaciones orquestales más innovadoras de las últimas décadas. Su prestigio internacional se reforzó con las aclamadas interpretaciones de las Sinfonías de Beethoven bajo la dirección de Paavo Järvi, que recibieron premios como el Echo Klassik, el Opus Klassik, el Gramophone y el Diapason d’Or. Su versatilidad le permite transitar desde el Barroco hasta la música contemporánea, siempre con un sello artístico distintivo.

A lo largo de su trayectoria, la orquesta alemana ha conquistado escenarios emblemáticos como el Carnegie Hall de Nueva York, el Festival de Salzburgo, el BBC Proms en Londres, la Philharmonie de París y la Konzerthaus de Viena. Además, ha colaborado con solistas de renombre como Yuja Wang, Hilary Hahn, Lang Lang y Christian Tetzlaff, confirmando su lugar en la élite mundial de la música clásica.

Por su parte, aclamado por su impecable virtuosismo y su expresividad interpretativa, James Ehnes cuenta con una discografía de más de 40 álbumes, distinguidos con premios internacionales como el Grammy, el Juno, el Diapason d’Or y el Gramophone Artist of the Year. Su carrera lo ha llevado a tocar con orquestas de la talla de la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta de Cleveland y la Orquesta Filarmónica de Londres, consolidándose como uno de los grandes solistas de nuestro tiempo.

El encuentro entre la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y James Ehnes en el Teatro Municipal de Lima promete una noche de virtuosismo y emoción. La acústica privilegiada del recinto limeño será el marco perfecto para una experiencia musical irrepetible que acercará al público peruano a la grandeza de dos referentes indiscutibles de la música clásica internacional.

EL DATO

Concierto: James Ehnes y la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen

Día: Jueves 9 de octubre

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 377, Lima)

Entradas: A la venta en Ticketmaster: (https://www.ticketmaster.pe/event/deutsche-kammerphilharmonie-bremen--jame-ehnes-home-x12c)

Precios: Desde 32 soles

