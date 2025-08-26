HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Cine y series

Netflix estrena versión karaoke de 'Las guerreras K-pop': canta todas las canciones con las HUNTR/X y los Saja Boys

El éxito de 'Las guerreras K-pop' continúa con una nueva versión en Netflix que no te puedes perder. Desde su estreno en junio, la película original ha batido récords con millones de visualizaciones.

'Las guerreras K-pop' batió récords tras su estreno en junio de 2025.
'Las guerreras K-pop' batió récords tras su estreno en junio de 2025. | Foto: Sony Pictures Animation

El fenómeno global de 'Las guerreras K-pop' sigue marcando récords y ahora da un nuevo paso en su expansión. Netflix ha lanzado una versión karaoke de la exitosa película animada para que los fanáticos canten junto a las integrantes de HUNTR/X desde casa. La cinta, que mezcla fantasía urbana con música pop, se ha convertido en una de las más vistas en la historia de la plataforma.

Desde su estreno el 20 de junio, la producción dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans ha acumulado más de 236 millones de visualizaciones. Su impacto no solo se ha sentido en el streaming, sino también en la música: el álbum oficial alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200, con más de 3 mil millones de reproducciones globales.

PUEDES VER: 'Bon appétit, majestad' reparto completo: lista de actores y personajes del drama coreano de Netflix

lr.pe

'Canta con las guerreras K-pop': nueva versión disponible en Netflix

La versión karaoke de 'Las guerreras K-pop', titulada 'Canta con las guerreras K-pop', ya está disponible en el catálogo de Netflix desde el 25 de agosto. Esta edición incluye subtítulos sincronizados con las canciones originales, con el fin de que los espectadores sigan la letra mientras disfrutan de la historia. La iniciativa busca reforzar el vínculo emocional con la banda sonora, que ha sido clave en el éxito de la película.

Antes de su llegada al streaming, Netflix organizó funciones especiales en más de mil salas de cine en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. El formato 'sing-along' agotó entradas en varias ciudades y contó con apariciones sorpresa de Arden Cho, May Hong y Yoo Ji Young, además de los cantantes REI AMI y Kevin Woo.

PUEDS VER: 'Bon appétit, majestad': guía completa de capítulos, fecha y hora de estreno en Netflix

lr.pe

'Las guerreras K-pop', un fenómeno que trasciende el streaming

La historia de 'K-pop Demon Hunters' gira en torno a HUNTR/X, un trío de estrellas del pop que oculta una doble vida como cazadoras de demonios. Para salvar al mundo, Rumi, Mira y Zoey deben enfrentarse con su música a fuerzas oscuras, sin imaginar que entre ellas emergerá una boyband rival: los Saja Boys. Este grupo, formado por cinco ídolos demoníacos, utiliza el poder del K-pop para manipular a sus seguidores y alimentar su energía. Sin embargo, su líder, Jinu, no es un villano convencional: detrás de su carisma y poder, se esconde un conflicto personal que lo conecta inesperadamente con Rumi.

Además del éxito en visualizaciones, la película ha sido celebrada por la crítica. En Rotten Tomatoes, mantiene un 91% de aprobación por parte del público y un 97% entre los especialistas. Las canciones 'Golden', 'How It’s Done', 'Soda Pop' y 'Your Idol' han escalado posiciones en Billboard Hot 100, convirtiendo a HUNTR/X en el primer grupo femenino animado en alcanzar el número uno en 24 años. Con esta nueva versión karaoke, Netflix apuesta por mantener viva la fiebre de las guerreras más poderosas del K-pop.

Notas relacionadas
¿Dónde ver 'Long story short' completa y en sub español?

¿Dónde ver 'Long story short' completa y en sub español?

LEER MÁS
'La jugada ganadora': ¿cuándo sale el capítulo 9 del drama coreano en Netflix Perú?

'La jugada ganadora': ¿cuándo sale el capítulo 9 del drama coreano en Netflix Perú?

LEER MÁS
Reparto de 'Caerás': quién es quién en esta atrevida película de Netflix

Reparto de 'Caerás': quién es quién en esta atrevida película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La actriz de '¿Y dónde están las rubias?' que se volvió estrella 18+: su vida cambió y ahora es feliz

La actriz de '¿Y dónde están las rubias?' que se volvió estrella 18+: su vida cambió y ahora es feliz

LEER MÁS
“Hechizada” y su desconocido spin off: ¿por qué “Tabatha” fracasó tras 12 capítulos?

“Hechizada” y su desconocido spin off: ¿por qué “Tabatha” fracasó tras 12 capítulos?

LEER MÁS
¿Cuándo sale 'Intensamente 3'? Todo sobre una posible secuela de Pixar

¿Cuándo sale 'Intensamente 3'? Todo sobre una posible secuela de Pixar

LEER MÁS
¿Muerte en “AFHS”? Claudia Llanos casi le dispara a Mike, pero inesperado detalle la detuvo

¿Muerte en “AFHS”? Claudia Llanos casi le dispara a Mike, pero inesperado detalle la detuvo

LEER MÁS
Reparto 'Rehén': quién es quién en la serie británica de Netflix

Reparto 'Rehén': quién es quién en la serie británica de Netflix

LEER MÁS
“Élite 2”: íntima escena de Polo y Ander fue la más divertida de grabar [VIDEO]

“Élite 2”: íntima escena de Polo y Ander fue la más divertida de grabar [VIDEO]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Cine y series

Falleció la famosa actriz Verónica Echegui de 'Yo soy la Juani' a los 42 años: ¿qué enfermedad tenía?

Hollywood llega al Festival de Venecia

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota