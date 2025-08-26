El fenómeno global de 'Las guerreras K-pop' sigue marcando récords y ahora da un nuevo paso en su expansión. Netflix ha lanzado una versión karaoke de la exitosa película animada para que los fanáticos canten junto a las integrantes de HUNTR/X desde casa. La cinta, que mezcla fantasía urbana con música pop, se ha convertido en una de las más vistas en la historia de la plataforma.

Desde su estreno el 20 de junio, la producción dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans ha acumulado más de 236 millones de visualizaciones. Su impacto no solo se ha sentido en el streaming, sino también en la música: el álbum oficial alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200, con más de 3 mil millones de reproducciones globales.

'Canta con las guerreras K-pop': nueva versión disponible en Netflix

La versión karaoke de 'Las guerreras K-pop', titulada 'Canta con las guerreras K-pop', ya está disponible en el catálogo de Netflix desde el 25 de agosto. Esta edición incluye subtítulos sincronizados con las canciones originales, con el fin de que los espectadores sigan la letra mientras disfrutan de la historia. La iniciativa busca reforzar el vínculo emocional con la banda sonora, que ha sido clave en el éxito de la película.

Antes de su llegada al streaming, Netflix organizó funciones especiales en más de mil salas de cine en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. El formato 'sing-along' agotó entradas en varias ciudades y contó con apariciones sorpresa de Arden Cho, May Hong y Yoo Ji Young, además de los cantantes REI AMI y Kevin Woo.

'Las guerreras K-pop', un fenómeno que trasciende el streaming

La historia de 'K-pop Demon Hunters' gira en torno a HUNTR/X, un trío de estrellas del pop que oculta una doble vida como cazadoras de demonios. Para salvar al mundo, Rumi, Mira y Zoey deben enfrentarse con su música a fuerzas oscuras, sin imaginar que entre ellas emergerá una boyband rival: los Saja Boys. Este grupo, formado por cinco ídolos demoníacos, utiliza el poder del K-pop para manipular a sus seguidores y alimentar su energía. Sin embargo, su líder, Jinu, no es un villano convencional: detrás de su carisma y poder, se esconde un conflicto personal que lo conecta inesperadamente con Rumi.

Además del éxito en visualizaciones, la película ha sido celebrada por la crítica. En Rotten Tomatoes, mantiene un 91% de aprobación por parte del público y un 97% entre los especialistas. Las canciones 'Golden', 'How It’s Done', 'Soda Pop' y 'Your Idol' han escalado posiciones en Billboard Hot 100, convirtiendo a HUNTR/X en el primer grupo femenino animado en alcanzar el número uno en 24 años. Con esta nueva versión karaoke, Netflix apuesta por mantener viva la fiebre de las guerreras más poderosas del K-pop.