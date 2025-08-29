HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Super Simio estrena ‘Baila el sol’, su EP que mezcla reggae, cumbia y funk

La banda, formada en 2014, regresa con una propuesta sonora auténtica y festiva, destacando la libertad y la conexión personal y social en sus cinco nuevas canciones.

Super Simio lanza su nuevo EP 'Baila el sol', una propuesta musical llena de energía que fusiona reggae, cumbia, funk y hip hop. Foto: difusión
Super Simio lanza su nuevo EP 'Baila el sol', una propuesta musical llena de energía que fusiona reggae, cumbia, funk y hip hop. Foto: difusión

Mientras el frío limeño invade la ciudad, Super Simio calienta con su nuevo EP ‘Baila el sol’, una propuesta sonora llena de actitud fiestera, rebelde y llena de libertad. Este album, totalmente auto-producido por la banda, fusiona con maestría reggae, cumbia, funk y hip hop, creando un groove profundo que mueve el cuerpo y despierta tus sentidos. 

Este EP es el resultado de un viaje musical que celebra la importancia de vivir el presente, reconectar con uno mismo y con la energía de la naturaleza. “Después de un largo proceso de exploración y creación, por fin compartimos ‘Baila el sol’, un disco que nació desde la raíz y se fue nutriendo de experiencias, caminos recorridos y paisajes sonoros”, comenta la agrupación. 

“Es nuestra forma de agradecer, de resistir con alegría y de conectar con quienes vibran parecido. Cada canción es una puerta que se abre para invitar al baile, al pensamiento y al corazón. Este lanzamiento es un paso más en nuestro viaje como banda independiente, y estamos felices de hacerlo realidad”, añaden sobre ‘Baila el sol’. 

La esencia de ‘Baila el sol’

Con ‘Baila el sol’, la banda regresa más cargada de energía que nunca, reviviendo esa esencia primitiva que los conecta con la música, y que invita a todos a reconectar con la energía interior. En lo sonoro, Super Simio explora nuevos horizontes, con una base sólida en reggae, cumbia y funk, pero sin olvidar su toque distintivo de hip hop. Es una fiesta sonora llena de groove, tropical, alternativa y 100% auténtica.

Este nuevo EP está compuesto por cinco canciones que abren puertas a diferentes universos sonoros, cada uno destacando la importancia de vivir con libertad, amor y conexión con uno mismo, la naturaleza y la sociedad. 

La portada del EP fue creada por Monks, un artista que plasmó la esencia selvática y libre del proyecto en una obra visual que complementa a la perfección la propuesta sonora. Todo el proceso de producción del disco ha sido realizado por Super Simio, manteniendo la autenticidad y el control creativo de la banda.

Historia y trayectoria de Super Simio

Super Simio nació en 2014 después de un jam entre cuatro amigos. Su sonido tribal y ritualista rápidamente conquistó corazones, llevándolos a lanzar su primer EP ‘Yo te sigo, tú me sigues’ y a subir a los escenarios de importantes festivales y conciertos. 

La banda está integrada por Mayra Ríos en la voz, Javier Cobos en el bajo y voz, Carlos O’Connor en el teclado y voz, Juan Diego Rondón en la batería y Francisco Fernández en la guitarra. 


