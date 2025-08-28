HOYSuscripcion LR Focus

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

La Orquesta Candela lanza su versión de ‘Todavía’ junto con Joysi Love, exintegrante de ‘La Factoría’, marcando una nueva etapa en su camino hacia la internacionalización. 

Orquesta Candela y Joysi Love, ex Factoría, lanzan colaboración. Foto: difusión
Orquesta Candela y Joysi Love, ex Factoría, lanzan colaboración. Foto: difusión | difusión

La Orquesta Candela estrenó el tema ‘Todavía’ junto a la cantante panameña Joysi Love, un proyecto que marca el inicio de su apuesta por la internacionalización. El líder de la agrupación, Víctor Yaipén Jr., destacó la relevancia de esta colaboración y elogió la trayectoria de la ex Factoría. “Es un honor para nosotros esta colaboración con una artista de talla mundial, a la cual admiramos por su talento y super trayectoria”, señaló.

La canción, que en su versión original tuvo éxito en el género urbano, llega ahora adaptada a la cumbia y con el objetivo de conquistar nuevos mercados. Con una visión de crecimiento, la Orquesta Candela se ha trazado metas como alcanzar escenarios internacionales y lograr reconocimientos de prestigio, entre ellos los premios Grammy y Billboard. La unión con Joysi Love representa el primer paso de este ambicioso camino musical.

PUEDES VER: Alejandra Guerrero, vocalista de La Bella Luz, expone delicado estado de salud que le impide cantar y preocupa a fans: 'Muy difícil de asimilar'

Joysi Love y Orquesta Candela: una alianza para la internacionalización

La unión con Joysi Love representa para la Orquesta Candela mucho más que un lanzamiento musical. La reversionada canción ‘Todavía’, que anteriormente tuvo éxito en el género urbano durante el inicio de los 2000s, ahora llega al público en ritmo de cumbia como una propuesta fresca y capaz de conquistar a los amantes de la música latina. Esta fusión de estilos busca atraer a un público diverso y abrir nuevas puertas para la agrupación en escenarios internacionales.

Con la mirada puesta en el futuro, el líder de la orquesta, Víctor Yaipén Jr., reafirmó sus objetivos con un mensaje contundente: “Nuestra meta es llevar la cumbia por todo el mundo, por qué no pensar en ganar un Grammy, un Billboard y otros grandes premios en el exterior”. El popular ‘Vitucho’ dejó en claro que el sueño de Candela es posicionar la cumbia en el mapa global y convertirla en un género reconocido en los más importantes certámenes musicales.

PUEDES VER: Valeria Zapata, vocalista de La Bella Luz, anuncia su salida definitiva del grupo y conmueve: 'Hoy cierro una etapa'

El legado de Víctor Yaipén inspira el camino de la agrupación

Además, la orquesta ha colaborado con reconocidos artistas como Tony y Mimy Succar, Jerry Rivera, Elvis Crespo y Ráfaga de Argentina, lo que demuestra su compromiso con la calidad y la innovación musical. Sobre este camino de crecimiento, el líder de la agrupación, Víctor Yaipén Jr., aseguró: “Continuamos consolidándonos a nivel nacional y trabajando sin cesar en pos de conquistar mercados en el extranjero”.

El músico también destacó que la mayor motivación del grupo proviene de su fe y del legado que les dejó su padre, Víctor Yaipén, una figura clave en la historia de la cumbia peruana. “La inspiración más grande que tenemos es Dios y nuestro padre Víctor Yaipén en el cielo”, comentó emocionado.

Con este impulso, los hermanos que integran la orquesta mantienen claros sus propósitos artísticos. “Los objetivos son claros y los vamos a cumplir”, concluyó Víctor, reafirmando la continuidad del legado familiar a través de la música.

