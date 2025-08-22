Salsa Lima Festival 2025: más de 30.000 entradas vendidas y el show va camino a un sold out histórico

Víctor Manuelle, La India, Jerry Rivera, Tito Nieves, Tony Vega serán uno de los tantos artistas que estarán presentes en el Salsa Lima Festival. Foto: Facebook.

Víctor Manuelle, La India, Jerry Rivera, Tito Nieves, Tony Vega serán uno de los tantos artistas que estarán presentes en el Salsa Lima Festival. Foto: Facebook.

La capital peruana se prepara para vivir un evento histórico. El sábado 20 de septiembre del 2025 se celebrará la primera edición del Salsa Lima Festival, un espectáculo musical de talla mundial que tendrá como escenario el Estadio Nacional. Hasta el momento, se han vendido más de 30.000 entradas y el 90% de localidades ya están agotadas, por lo que en los próximos días podría confirmarse un sold out histórico.

El cartel de artistas de lujo que formarán parte del festival reúne a lo mejor de la salsa a nivel internacional. Entre las estrellas que estarán en el escenario figuran nombre como Víctor Manuelle, La India, Jerry Rivera, Tito Nieves, Tony Vega, José Alberto “El Canario”, Andy Montañez, Charlie Aponte, Rey Ruiz, Los Van Van de Cuba, Ray Sepúlveda, Luisito Carrión, Bobby Valentín, Dimensión Latina, Hermanos Lebrón y Porfi Baloa y sus Adolescentes.

Salsa Lima Festival 2025 ofrecerá seis horas ininterrumpidas de pura música

La organización del evento confirmó que, en esta primera edición, el festival contará con dos escenarios estelares, permitiendo que el público disfrute de más de seis horas de salsa ininterrumpida. Además, El Salsa Lima Festival contará con un despliegue técnico de primer nivel: pantallas gigantes de última generación, juego de luces y un sistema de sonido de alta fidelidad

El Salsa Lima Festival llega para consagrar a Lima como la capital mundial de la salsa por una noche. Una cita imperdible para todos los amantes del género, que quedará grabada en la memoria colectiva de los salseros. Quedan pocas entradas a precios populares a través de Teleticket.

¿Cuánto están las entradas para el Salsa Lima Festival 2025?

El precio sin los descuentos de preventas que hubo días atrás será el siguiente:

Tribuna Norte: S/60.00

Oriente y Occidente: S/130.00

Super VIP: S/300.00

Box Platinum Individual (10 personas, precio por persona en espacio compartido): S/550.00

Box Platinum Completo (10 personas): S/5550.00

Zona Conadis: S/104.00

Cabe recordar que cada persona podría comprar un total de seis entradas. La edad mínima para ingresar es de 12 años y tendrá que estar acompañado de un adulto. Las entradas pueden ser adquiridas en Teleticket.