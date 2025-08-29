Gisela Valcárcel respondió a los usuarios que la criticaron en sus redes sociales. | Foto: composición LR/ Instagram/ Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel, conocida como la “Señito”, salió al frente de las críticas que recibió en redes sociales tras mencionar que tuvo un fallido intento de ingresar al set del programa 'América Hoy'. A través de su cuenta de Instagram, la conductora respondió con firmeza a seguidores que la calificaron de “mentirosa” y “payasa”, en medio de la puesta en marcha de su nuevo proyecto digital.

A través de las redes sociales, diversos usuarios se pronunciaron sobre lo acontecido en las instalaciones de América TV y lo dicho por Gisela. Algunos le dejaron comentarios sobre la confusión y la 'Señito' no dudó en contar lo que le pasó cuando llegó al canal 4.

La popular 'Señito' respondió a los usuarios que le contestaron en sus redes sociales. Foto: Instagram

Gisela responde a usuarios sobre su polémica con 'América TV'

Valcárcel compartió un mensaje en Instagram animando a su audiencia a perseverar en sus sueños: “Hace meses vengo trabajando y soñando con nuestro salto a lo digital. Alejada de la TV, supe desde el año pasado que tenía que buscar nuevos caminos… ¡Y aquí estamos!”.

Al realizar este post, diversos comentarios de usuarios salieron a relucir criticándola por su polémica con América TV. "Primera regla: no se miente", a lo que la popular 'Señito' contestó: “¡Primerísima! Además, nunca tratas de esconder una verdad porque ella sola sale a la luz. Tercera regla… algunas personas entienden lo que quieren y la mentira es algo que practican, por eso nunca verán la verdad. ¿Qué hacemos, amigo? ¡Así es la vida!”.

Gisela Valcárcel respondió a través de comentarios a los usuarios que critican de ella. Foto: Instagram

A otro seguidor que calificó su mensaje como “payasada”, Gisela contestó con serenidad: “Para mí no hubo ninguna payasada, pero entiendo que cada quien puede pensar y sentir lo que elige”.