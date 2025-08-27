Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"
En su debut en vivo, Macla Villamonte, cuestionó la desinformación sobre el ingreso de Gisela a América TV y al percatarse de lo dicho, le rogó que no la despida.
En el primer episodio del nuevo pódcast de Gisela Valcárcel, 'Mostritos y pirañas', la polémica en torno a la productora y su disputa con América Televisión sumó un nuevo capítulo, luego de que la conductora Macla Villamonte expusiera públicamente su delicada situación por afirmar la desinformación en torno a lo dicho por Valcárcel.
Durante una de las emisiones, la presentadora del espacio digital cuestionó a la popular 'Señito', sugiriendo que sus declaraciones sobre el conflicto con el canal podrían haber confundido a la audiencia. Sin embargo, en tono arrepentido, y en forma de broma, la conductora llegó a decir en vivo: “Gisela, no me despidas”, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Conductora de pódcast de Gisela pide que no la despida
El momento del pódcast generó un intenso debate entre los conductores; ya que, revelarían información proporcionada por Gisela. Al respecto, Macla Villamonte analizó la polémica con América TV y no dudó en exponer que Gisela "dijo algo que no era" y acotó que "no iba a permitir omitir la información".
Acto seguido de lo que dijo en vivo se mostró arrepentida y rápidamente pidió a Gisela que no termine su contrato en el programa. "No me despidas, por favor. Gisela, yo te quiero, no me despidas", mencionó en el pódcast.