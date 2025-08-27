Macla Villamonte pidió a Gisela Valcárcel que no la despida tras afirmar que no dijo las cosas claras en la polémica con América TV. | Foto: composición LR/ Instagram/ GV PLAY

Macla Villamonte pidió a Gisela Valcárcel que no la despida tras afirmar que no dijo las cosas claras en la polémica con América TV. | Foto: composición LR/ Instagram/ GV PLAY

En el primer episodio del nuevo pódcast de Gisela Valcárcel, 'Mostritos y pirañas', la polémica en torno a la productora y su disputa con América Televisión sumó un nuevo capítulo, luego de que la conductora Macla Villamonte expusiera públicamente su delicada situación por afirmar la desinformación en torno a lo dicho por Valcárcel.

Durante una de las emisiones, la presentadora del espacio digital cuestionó a la popular 'Señito', sugiriendo que sus declaraciones sobre el conflicto con el canal podrían haber confundido a la audiencia. Sin embargo, en tono arrepentido, y en forma de broma, la conductora llegó a decir en vivo: “Gisela, no me despidas”, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Conductora de pódcast de Gisela pide que no la despida

El momento del pódcast generó un intenso debate entre los conductores; ya que, revelarían información proporcionada por Gisela. Al respecto, Macla Villamonte analizó la polémica con América TV y no dudó en exponer que Gisela "dijo algo que no era" y acotó que "no iba a permitir omitir la información".

Acto seguido de lo que dijo en vivo se mostró arrepentida y rápidamente pidió a Gisela que no termine su contrato en el programa. "No me despidas, por favor. Gisela, yo te quiero, no me despidas", mencionó en el pódcast.