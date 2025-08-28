Macarena Gastaldo arremete contra Nicola Porcella por su actitud de 'divo': " Sí, se le subieron los humos"

La modelo y actriz Macarena Gastaldo sorprendió al referirse a Nicola Porcella, con quien compartió escenario en la televisión peruana hace algunos años. Durante una entrevista en el programa 'Ponte en la cola', la argentina aseguró que la fama alcanzada por el exchico reality en México lo habría transformado, al punto de mostrar actitudes que calificó como propias de un “divo”.

Gastaldo, quien se caracteriza por sus declaraciones directas, fue consultada sobre si creía que al actor se le había “subido los humos”. Sin dudarlo, afirmó que desde sus inicios lo notó con una personalidad altiva, aunque ahora esa faceta se intensificó tras participar en un reconocido reality internacional, lo que incrementó su visibilidad y lo colocó nuevamente en el ojo público.

Macarena Gastaldo cuestiona cambio de Nicola Porcella

Macarena Gastaldo comentó que conoce a Nicola Porcella desde sus primeros pasos en la televisión y que su comportamiento siempre evidenció cierto aire de superioridad. Sin embargo, indicó que luego de su experiencia en un reality mexicano, donde ganó gran popularidad, su trato con el entorno se volvió aún más distante. “Siempre fue así, pero más ahora en el nivel en el que está”, sostuvo la modelo en plena conversación.

Incluso reveló que desconoce con precisión los resultados de la competencia que protagonizó el peruano en tierras aztecas. “Creo que ganó, eso me contaron, pero no tengo televisión”, señaló con sinceridad. Pese a la duda sobre ese logro, reiteró que el crecimiento de Porcella en el extranjero reforzó una actitud que muchos en el medio han notado como soberbia.