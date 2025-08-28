La esposa de 'Cri Cri' aseguró que siempre creyó en la inocencia del padre de sus hijas. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’ en el entorno familiar de su primo Jefferson Farfán, salió de la cárcel de Lurigancho la noche del miércoles 27 de agosto, tras permanecer 11 meses bajo prisión preventiva acusado de presunto abuso sexual contra una joven de 19 años.

A las afueras del centro penitenciario lo esperaban su madre, Cecilia Guadalupe, y su esposa, Fabiola. Esta última habló por primera tras la liberación del padre de sus hijas y expresó su felicidad.

“Muy feliz y él también ha estallado de alegría (...) Uy, hemos gritado (con sus hijas), hemos llorado, mi hijita es la que más ha extrañado a su papá. Nunca lo he abandonado, no lo iba a hacer tampoco”, afirmó al programa ‘América hoy’.

Esposa de ‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán no se ha comunicado con ellos

La pareja de ‘Cri Cri’ admitió ante los medios de comunicación que la relación entre su esposo y Jefferson Farfán se ha roto tras estos acontecimientos. Asimismo, señaló que el exfutbolista no se ha comunicado con ellos después de la anunciada liberación.

“Solo sé que (‘Cri Cri’) está absuelto de todo. (¿Jefferson se ha comunicado con ustedes?) No, no, para nada”, aseguró la mujer.

Además, contó que Christian Martínez Guadalupe se encuentra feliz y conmovido tras recuperar su libertad tras estar encerrado desde septiembre de 2024. “Claro, (está) feliz. Hace diez minutos ha hablado, ha llorado de alegría. Estamos a la espera de su salida para que vea a los bebés”, dijo.

¿Cómo se encuentra Jefferson Farfán tras la liberación de su primo ‘Cri Cri’?

Jefferson Farfán se encontraría “consternado” por la decisión del Poder Judicial de liberar a su primo Christian Martínez Guadalupe, según afirmo Tilsa Lozano en su programa ‘La noche habla’. “Está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”, expresó la exmodelo, quien contó que se comunicó vía chat con el exfutbolista.

Además, señaló que el conductor del pódcast ‘enfocados’ apelará la decisión del juez por haber dejado en libertad a ‘Cri Cri’, en primera instancia. Cabe recordar en septiembre de 2024 Farfán colaboró con las autoridades entregando las cámaras de seguridad de su vivienda, donde se habría cometido el presunto delito.