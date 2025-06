Jefferson Farfán reapareció en redes sociales en medio de las declaraciones de su primo Cristian Guadalupe Martínez, conocido como ‘Cri Cri’, quien se encuentra recluido en prisión desde hace algunos meses. El joven enfrenta una denuncia por violación contra una persona muy cercana al conductor de ‘Enfocados’, pero, en una reciente entrevista para ‘Día D’ negó haber cometido algún abuso y aseguró tener elementos para demostrar su inocencia.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Pese a la controversia, el exfutbolista se mostró animado en Instagram saludando, donde saludó a los padres por su día junto a su amigo Roberto Guizasola el último domingo. Sin embargo, la mañana del lunes 16 de junio, sorprendió al compartir un mensaje reflexivo en sus historias, dejando ver su fortaleza mental frente a la difícil situación que atraviesa su familia a raíz de este escándalo.

Jefferson Farfán y su mensaje en medio de la aparición de su primo ‘Cri Cri’

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jefferson Farfán compartió una frase reflexiva que decía lo siguiente: “Siéntete orgulloso de lo lejos que has llegado. No ha sido fácil”. Aunque no mencionó directamente a su primo ‘Cri Cri’ el exfutbolista ha demostrado ser reservados en asuntos judiciales, manteniéndose al margen públicamente y confiando en que la justicia se encargue del caso, pese a que el acusado es una persona de su confianza.

Además del mensaje, Farfán también compartió contenido relacionado con su marca de ropa, una entrevista reciente al entrenador Roberto Mosquera en su pódcast ‘Enfocados’, y una publicidad que hizo para una conocida casa de apuestas.

Mensaje compartido por Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

¿Qué dijo el primo de Jefferson Farfán en su defensa tras ser acusado de abuso?

Durante una llamada telefónica con el programa ‘Día D’, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, se defendió de la grave acusación que enfrenta por abuso sexual. Aunque su testimonio fue breve, no dejó lugar a dudas sobre su postura: aseguró no haber cometido el delito por el que se le investiga y pidió que el proceso judicial se maneje con objetividad. “A la justicia, quiero decirle que se haga justicia. Yo no estoy mintiendo”, afirmó en el reportaje emitido por ATV.

Martínez contó que su vida dio un giro radical desde que fue detenido hace más de nueve meses. Dijo confiar en que se revisen todas las pruebas y aseguró que demostrará su inocencia conforme avance el proceso legal.

Por su parte, la defensa del primo de Jefferson Farfán sostiene que no hay pruebas concluyentes en su contra y que existen inconsistencias en los testimonios y evidencias presentadas por la parte acusadora.