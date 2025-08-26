HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina tilda de 'sobón' a la Chola Chabuca por comentarios en su programa a Marisol: "Me da alergia"

Magaly Medina cuestionó los elogios de Ernesto Pimentel a Marisol y lo calificó de “sobón profesional”.

Magaly Medina tilda de 'sobon' a la Chola Chabuca tras entrevista con Marisol.
Magaly Medina tilda de 'sobon' a la Chola Chabuca tras entrevista con Marisol. | Foto: Composicion LR

Magaly Medina criticó en su programa de televisión a Ernesto Pimentel, conocido como La Chola Chabuca, por la manera en la que se dirigió a la cantante Marisol durante una reciente emisión de “El reventonazo de la Chola”. La conductora de espectáculos señaló que el estilo empleado por Pimentel fue excesivamente adulador y poco natural al momento de elogiar a la intérprete de cumbia. "Él siempre con esa almibarada manera de hablar, como si fuera el salvador. Ya demasiado. Dice que ella está en el top de la cumbia, es un sobón profesional.", comentó la presentadora.

La periodista consideró que los comentarios del presentador resultaron demasiado empalagosos, llegando a calificarlo de “sobón” y asegurando que ese tipo de actitudes le genera incomodidad. “Es muy sobón, me da alergia cuando es tan azucarado”, expresó Medina en vivo, dejando clara su postura frente al comportamiento televisivo de Pimentel.

Magaly Medina critica a Ernesto Pimentel por elogios a Marisol

Durante la emisión, Magaly Medina afirmó que Ernesto Pimentel se excedió en sus palabras hacia Marisol, a quien describió como una de las máximas representantes de la cumbia peruana. La periodista calificó al conductor como un “sobón profesional”, asegurando que su manera de expresarse resulta demasiado empalagosa.

“Él siempre con esa almibarada manera de hablar, como si fuera el salvador. Ya demasiado. Dice que ella está en el top de la cumbia… es un sobón profesional”, expresó Medina en televisión, dejando clara su postura sobre la actuación del presentador.

La entrevista de Marisol en “El reventonazo de la Chola”

Durante su participación en el espacio televisivo, Marisol habló sobre su trayectoria artística y su posición en el género de la cumbia peruana. La cantante resaltó la importancia de mantenerse vigente en la industria musical y comentó que sigue trabajando en nuevos proyectos para su público.

