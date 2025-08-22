HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina califica de 'diva trasnochada' a Pamela Franco luego que plantara a Rebeca Escribens: "Ella quiere que no le lleven la contraria"

La conductora, Magaly Medina, arremetió contra la cantante tras su abrupta salida del set de Rebeca Escribens en América TV.

Magaly Medina lanza fuertes criticas contra Pamela Franco luego que ella plantará a Rebeca Escribens.
Magaly Medina lanza fuertes criticas contra Pamela Franco luego que ella plantará a Rebeca Escribens. | Foto: Composición LR

En la reciente edición de Magaly TV, La Firme, la periodista Magaly Medina dedicó varios minutos a comentar el desplante de Pamela Franco a Rebeca Escribens en América Televisión. La conductora criticó duramente la decisión de la cantante de retirarse del canal sin cumplir con la entrevista que había pactado con la producción de + Espectáculos. “A mí me da algo esas actitudes, actitudes de diva trasnochada que tiene Pamela Franco, porque le hizo un desplante a Rebeca Escribens”, señaló

Magaly afirmó que la actitud de Franco demuestra una falta de profesionalismo y respeto hacia el público. “Se va y sin decir absolutamente nada, seguramente ella quiere gente que la entreviste, que no le lleve la contraria, que solamente le pregunte lo que ella quiere, que le haga bromitas y que no le digan nada”, comentó. Además, recordó que los artistas necesitan a los medios para difundir sus carreras, por lo que consideró inaceptable que rechace una entrevista confirmada solo porque no se sentía cómoda con la conductora asignada.

lr.pe

El plantón a Rebeca Escribens en América TV

El hecho ocurrió cuando Pamela Franco acudió a las instalaciones de América TV para una entrevista en + Espectáculos. Sin embargo, al darse cuenta de que Rebeca Escribens estaba conduciendo en reemplazo de Jazmín Pinedo, decidió retirarse sin ingresar al set. La presentadora reaccionó en vivo mostrando sorpresa: “¿Me está huyendo? ¿Por qué se ha ido? Yo había preparado mis preguntas”.

Consultada por medios de comunicación, la cantante aseguró que no tiene conflictos personales con Escribens y que se encuentra tranquila. No obstante, la polémica continuó alimentándose tras los comentarios de Medina. La conductora de ATV reiteró que este tipo de actitudes dañan la imagen de los artistas y los alejan de su público. Para Magaly, Franco perdió una oportunidad de mostrar madurez y reafirmó la idea de que busca controlar el discurso mediático a su conveniencia.

