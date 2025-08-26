HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Espectáculos

Magaly Medina cuestiona a Nicola Porcella por desplante en vivo a periodista de 'América hoy': "Lo humilló"

Nicola Porcella generó polémica por su actitud hacia un reportero de 'América hoy'. La conductora Magaly Medina lo criticó fuertemente y le recordó sus polémicas pasadas en la TV peruana.

Magaly Medina afirmó que Nicola Porcella no aprendió las lecciones que le dejó su paso por la TV peruana.
Magaly Medina afirmó que Nicola Porcella no aprendió las lecciones que le dejó su paso por la TV peruana. | Foto: composición LR/América TV/ATV

La reciente actitud de Nicola Porcella hacia un reportero de 'América hoy' no pasó desapercibida y generó una ola de críticas, especialmente desde el set de 'Magaly TV, la firme'. En su última edición, Magaly Medina cuestionó al exchico reality de 'Esto es guerra', calificando su comportamiento como propio de un "divo". "Lo humilló", sentenció la conductora, visiblemente indignada por el trato que Porcella dio al hombre de prensa.

Fiel a su estilo, la popular 'Urraca' también desempolvó el pasado mediático del actor, recordando los escándalos que marcaron su salida de América Televisión. Medina subrayó la contradicción de su regreso al canal que alguna vez criticó abiertamente desde México, y advirtió que su éxito internacional no justifica actitudes altaneras. "Que no se le olvide que acá no se fue por la puerta grande", lanzó con dureza.

PUEDES VER: Nicola Porcella protagoniza tenso momento en vivo con reportero de 'América hoy' y les hace desplante: "Ustedes no pagan bien"

lr.pe

Magaly Medina critica desplante de Nicola Porcella a reportero de 'América hoy'

Durante su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora analizó el momento en que Nicola Porcella respondió fríamente a un reportero de 'América hoy' que intentaba obtener declaraciones en vivo. La 'Urraca' calificó el gesto como altanero y humillante, y lo describió con dureza: "Lo miró como si él estuviera en el olimpo de las estrellas y al pobre reportero lo minimizó. Lo miraba de arriba a abajo como se miran las cosas insignificantes de la vida. Así lo miró, no es que yo esté calificando".

La periodista también cuestionó el regreso de Porcella a la televisión peruana, recordando que en México había criticado abiertamente al canal donde ahora reaparece. "Él llega todo superado. Llegó a América, de la que ha rajado en todos lados, en todos los sets que se ha sentado en México. Sin embargo, hoy apareció en América, para qué no lo sabemos, pero sí choteó a un reportero", expresó Medina, visiblemente molesta por lo que consideró una falta de respeto hacia el hombre de prensa.

PUEDES VER: Nicola Porcella es ampayado besando a exchica reality de 'Esto es guerra': 'Amor y fuego' expone imágenes exclusivas

lr.pe

Magaly Medina recuerda el pasado de Nicola Porcella y le recomienda una dosis de humildad

Además del incidente puntual, Magaly Medina aprovechó el momento en 'Magaly TV, la firme' para hacer un repaso del historial mediático de Nicola Porcella en el Perú. Recordó que su salida de la televisión nacional estuvo marcada por escándalos y que fue suspendido del programa 'Esto es guerra'. "Que no se le olvide que cuando se fue no se fue en olor de multitud, no se fue por la puerta grande", comentó, subrayando que su éxito en México tras su salto a la fama con 'La casa de los famosos' no debería ser motivo para adoptar esas actitudes.

La conductora también reflexionó sobre las segundas oportunidades y la importancia de mantener los pies en la tierra. "Las segundas oportunidades de la vida hay que aquilatarlas y tratar de mantenerlas. Claro, ahora se alucina. Las personas cuando no quieren no cambian, y él sigue siendo el mismo Nicola Porcella que se fue. No ha aprendido ninguna lección de humildad", sentenció. Con estas palabras, Medina dejó claro que, para ella, el comportamiento del actor no ha evolucionado pese a su nueva etapa profesional fuera del país.

Notas relacionadas
Nicola Porcella es ampayado besando a exchica reality de 'Esto es guerra': 'Amor y fuego' expone imágenes exclusivas

Nicola Porcella es ampayado besando a exchica reality de 'Esto es guerra': 'Amor y fuego' expone imágenes exclusivas

LEER MÁS
Nicola Porcella protagoniza tenso momento en vivo con reportero de 'América hoy' y les hace desplante: "Ustedes no pagan bien"

Nicola Porcella protagoniza tenso momento en vivo con reportero de 'América hoy' y les hace desplante: "Ustedes no pagan bien"

LEER MÁS
Actriz mexicana Ana Martín envía emotivo mensaje a Nicola Porcella tras la polémica por audios: “Te deseo éxito”

Actriz mexicana Ana Martín envía emotivo mensaje a Nicola Porcella tras la polémica por audios: “Te deseo éxito”

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú mientras su madre, Gisela Valcárcel, anuncia el fin de 'América hoy'

LEER MÁS
Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

LEER MÁS
Christian Yaipén se conmueve con la participación de su hijo mayor en 'Luz de Luna 4': "Me puse a llorar"

Christian Yaipén se conmueve con la participación de su hijo mayor en 'Luz de Luna 4': "Me puse a llorar"

LEER MÁS
Magaly Medina apoya a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

Magaly Medina apoya a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Agresión a reportero en Copa Perú desata batalla campal entre policías y jugadores en Chota

Trump no podrá aplicar la deportación exprés: juez permite que inmigrantes en Maryland puedan apelar casos de expulsión

Mauro Cantoro arremete contra Hernán Barcos y sus polémicas declaraciones contra Valera tras el Clásico: "Está loco"

Espectáculos

Así inició la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: Super Bowl, NFL, Eras Tour, una boda en camino y más

América hoy: Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego que le impidieran ingresar a América TV

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota