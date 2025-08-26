La reciente actitud de Nicola Porcella hacia un reportero de 'América hoy' no pasó desapercibida y generó una ola de críticas, especialmente desde el set de 'Magaly TV, la firme'. En su última edición, Magaly Medina cuestionó al exchico reality de 'Esto es guerra', calificando su comportamiento como propio de un "divo". "Lo humilló", sentenció la conductora, visiblemente indignada por el trato que Porcella dio al hombre de prensa.

Fiel a su estilo, la popular 'Urraca' también desempolvó el pasado mediático del actor, recordando los escándalos que marcaron su salida de América Televisión. Medina subrayó la contradicción de su regreso al canal que alguna vez criticó abiertamente desde México, y advirtió que su éxito internacional no justifica actitudes altaneras. "Que no se le olvide que acá no se fue por la puerta grande", lanzó con dureza.

Magaly Medina critica desplante de Nicola Porcella a reportero de 'América hoy'

Durante su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora analizó el momento en que Nicola Porcella respondió fríamente a un reportero de 'América hoy' que intentaba obtener declaraciones en vivo. La 'Urraca' calificó el gesto como altanero y humillante, y lo describió con dureza: "Lo miró como si él estuviera en el olimpo de las estrellas y al pobre reportero lo minimizó. Lo miraba de arriba a abajo como se miran las cosas insignificantes de la vida. Así lo miró, no es que yo esté calificando".

La periodista también cuestionó el regreso de Porcella a la televisión peruana, recordando que en México había criticado abiertamente al canal donde ahora reaparece. "Él llega todo superado. Llegó a América, de la que ha rajado en todos lados, en todos los sets que se ha sentado en México. Sin embargo, hoy apareció en América, para qué no lo sabemos, pero sí choteó a un reportero", expresó Medina, visiblemente molesta por lo que consideró una falta de respeto hacia el hombre de prensa.

Magaly Medina recuerda el pasado de Nicola Porcella y le recomienda una dosis de humildad

Además del incidente puntual, Magaly Medina aprovechó el momento en 'Magaly TV, la firme' para hacer un repaso del historial mediático de Nicola Porcella en el Perú. Recordó que su salida de la televisión nacional estuvo marcada por escándalos y que fue suspendido del programa 'Esto es guerra'. "Que no se le olvide que cuando se fue no se fue en olor de multitud, no se fue por la puerta grande", comentó, subrayando que su éxito en México tras su salto a la fama con 'La casa de los famosos' no debería ser motivo para adoptar esas actitudes.

La conductora también reflexionó sobre las segundas oportunidades y la importancia de mantener los pies en la tierra. "Las segundas oportunidades de la vida hay que aquilatarlas y tratar de mantenerlas. Claro, ahora se alucina. Las personas cuando no quieren no cambian, y él sigue siendo el mismo Nicola Porcella que se fue. No ha aprendido ninguna lección de humildad", sentenció. Con estas palabras, Medina dejó claro que, para ella, el comportamiento del actor no ha evolucionado pese a su nueva etapa profesional fuera del país.