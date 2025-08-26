El nombre de Maju Mantilla volvió a estar en el centro de la polémica luego de que en redes sociales circularan rumores que la vinculaban sentimentalmente con alguno de sus compañeros de conducción. La situación surgió en medio de su reciente separación con Gustavo Salcedo, lo que generó aún más especulación y comentarios sobre su vida personal.

Frente a ello, Magaly Medina declaró en su programa 'Magaly TV, la firme' para condenar estas insinuaciones y defender la posición de la exMiss Mundo, quien ha optado por mantener silencio respecto a su situación familiar. La periodista no solo cuestionó la ligereza con la que se lanzan estas versiones, sino que además advirtió que la difusión de rumores sin pruebas puede resultar dañina y ofensiva.

Magaly Medina critica rumores sin pruebas

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina recordó que Maju Mantilla reapareció en televisión con una postura firme: no pronunciarse públicamente sobre su vida privada. Sin embargo, la conductora cuestionó que en redes sociales varios personajes intenten insinuar que la exreina de belleza mantiene un romance con Fernando Díaz o Santi Lesmes, ambos casados, sin que exista evidencia que lo respalde. “Lanzan chismes sin importarles el honor” sentenció Magaly.

Medina fue enfática al señalar que este tipo de especulaciones representan un “afán de protagonismo” de quienes buscan ganar notoriedad a costa de la reputación de figuras públicas. Incluso mencionó el caso de un chef que colaboró con Mantilla en un video y que, tras dar like a comentarios insinuantes, se vio obligado a aclarar que solo los unía una amistad.

Maju Mantilla pide respeto tras ruptura con Gustavo Salcedo

En paralelo, la propia Maju Mantilla se dirigió a la audiencia desde su espacio televisivo para pedir respeto y detener la ola de rumores tras su ruptura con Gustavo Salcedo. La conductora dejó en claro que sus asuntos personales los resolverá de forma privada, sin exponer detalles de su vida familiar.

“Les pido que se dejen de suposiciones y de especulaciones erróneas, porque no voy a hablar del tema”, señaló la exMiss Mundo. Magaly, al cerrar su intervención, coincidió en que Mantilla enfrenta una presión innecesaria, ya que el anuncio formal de su separación terminó derivando en un escenario de hostigamiento mediático. Para la conductora, “el rumor puede ser más dañino que la verdad”.