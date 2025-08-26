HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Espectáculos

Magaly Medina defiende a Maju Mantilla y rechaza rumores de romance con su colega: “Lanzan chismes sin importarles el honor”

Magaly Medina criticó los rumores que vinculan a Maju Mantilla con su compañero de conducción tras su separación con Gustavo Salcedo. La presentadora de ‘Magaly TV, la firme’ pidió respeto y calificó los ‘chismes’ como ofensivos.

Magaly Medina defendió en 'Magaly TV, la firme' a Maju Mantilla tras rumores de romance con su colega.
Magaly Medina defendió en 'Magaly TV, la firme' a Maju Mantilla tras rumores de romance con su colega. | Foto: Composición LR/El Popular/YouTube/Lima Va!

El nombre de Maju Mantilla volvió a estar en el centro de la polémica luego de que en redes sociales circularan rumores que la vinculaban sentimentalmente con alguno de sus compañeros de conducción. La situación surgió en medio de su reciente separación con Gustavo Salcedo, lo que generó aún más especulación y comentarios sobre su vida personal.

Frente a ello, Magaly Medina declaró en su programa 'Magaly TV, la firme' para condenar estas insinuaciones y defender la posición de la exMiss Mundo, quien ha optado por mantener silencio respecto a su situación familiar. La periodista no solo cuestionó la ligereza con la que se lanzan estas versiones, sino que además advirtió que la difusión de rumores sin pruebas puede resultar dañina y ofensiva.

PUEDES VER: Magaly Medina le dice de todo a Paul Vega por rechazar a niña que le pidió una foto: “El daño está hecho”

lr.pe

Magaly Medina critica rumores sin pruebas

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina recordó que Maju Mantilla reapareció en televisión con una postura firme: no pronunciarse públicamente sobre su vida privada. Sin embargo, la conductora cuestionó que en redes sociales varios personajes intenten insinuar que la exreina de belleza mantiene un romance con Fernando Díaz o Santi Lesmes, ambos casados, sin que exista evidencia que lo respalde. “Lanzan chismes sin importarles el honor” sentenció Magaly.

Medina fue enfática al señalar que este tipo de especulaciones representan un “afán de protagonismo” de quienes buscan ganar notoriedad a costa de la reputación de figuras públicas. Incluso mencionó el caso de un chef que colaboró con Mantilla en un video y que, tras dar like a comentarios insinuantes, se vio obligado a aclarar que solo los unía una amistad.

PUEDES VER: Magaly Medina califica de 'diva trasnochada' a Pamela Franco luego que plantara a Rebeca Escribens: "Ella quiere que no le lleven la contraria"

lr.pe

Maju Mantilla pide respeto tras ruptura con Gustavo Salcedo

En paralelo, la propia Maju Mantilla se dirigió a la audiencia desde su espacio televisivo para pedir respeto y detener la ola de rumores tras su ruptura con Gustavo Salcedo. La conductora dejó en claro que sus asuntos personales los resolverá de forma privada, sin exponer detalles de su vida familiar.

“Les pido que se dejen de suposiciones y de especulaciones erróneas, porque no voy a hablar del tema”, señaló la exMiss Mundo. Magaly, al cerrar su intervención, coincidió en que Mantilla enfrenta una presión innecesaria, ya que el anuncio formal de su separación terminó derivando en un escenario de hostigamiento mediático. Para la conductora, “el rumor puede ser más dañino que la verdad”.

Notas relacionadas
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Natalia Málaga habla por primera vez sobre el origen de su enfrentamiento con el hijo de Eva Ayllón: “Tiene mentalidad de niño”

Natalia Málaga habla por primera vez sobre el origen de su enfrentamiento con el hijo de Eva Ayllón: “Tiene mentalidad de niño”

LEER MÁS
Maju Mantilla recibe mensaje de apoyo de Magaly Medina tras anunciar su separación: "Se merece un amor bonito"

Maju Mantilla recibe mensaje de apoyo de Magaly Medina tras anunciar su separación: "Se merece un amor bonito"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Magaly Medina apoya a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

Magaly Medina apoya a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel: le impiden ingresar a América TV y anuncia fin de programa 'América hoy'

Gisela Valcárcel: le impiden ingresar a América TV y anuncia fin de programa 'América hoy'

LEER MÁS
Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

LEER MÁS
¡Taylor Swift y Travis Kelce se casan! Cantante y jugador de la NFL anuncian su compromiso tras dos años de relación

¡Taylor Swift y Travis Kelce se casan! Cantante y jugador de la NFL anuncian su compromiso tras dos años de relación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Espectáculos

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Maju Mantilla responde sobre rumores de infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Pido respeto para él"

Chef peruano Antonio Zavala niega relación con Maju Mantilla tras rumores de romance: "Cariño y admiración"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota