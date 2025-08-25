HOYSuscripcion LR Focus

Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Espectáculos

¿Quién es Nicki Nicole, cuántos años tiene y cómo se hizo famosa la actual novia de Lamine Yamal?

Luego de una decepción amorosa, Nicki Nicole decide darle una nueva oportunidad al amor acompañada de Lamine Yamal.

Nicki Nicole, actual novia de Lamine Yamal, posee una carrera exitosa a su corta edad en la música.
Nicki Nicole, actual novia de Lamine Yamal, posee una carrera exitosa a su corta edad en la música.

Nicki Nicole y Lamine Yamal, estrella del Barcelona, explotaron las redes sociales tras la confirmación de su noviazgo. La noticia llega luego de varias semanas de rumores que vinculaba ambas partes.

El anuncio se hizo oficial mediante una fotografía compartida en las historias de Instagram de Yamal. En ella se observa a la estrella argentina y el joven futbolista abrazados con un pastel por el cumpleaños de Nicole.

La fotografía que oficializó la relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el cumpleaños 25 de la cantante argentina con una romántica foto

Nicki Nicole: de promesa a estrella musical de Argentina

Nicole Denise Cucco, más conocida como Nicki Nicole, mantiene una trayectoria musical de gran nivel mucho antes de sus 25 años. Actualmente, la novia de Lamine Yamal se posiciona como una de las grandes referentes del reguetón y pop urbano en Argentina.

La carrera de Nicki inicio en 2019 con su tema "Wapo traketero", el cual llegó a posicionarse como las más escuchadas de ese año. Sin embargo, el punto de quiebre para su carrera llegaría gracias a una colaboración con Bizarrap tras grabar "BZRP Music Sessions #13".

Desde ese momento, colaboro con artistas internacionales y obtuvo distintos premios y nominaciones a premios mundiales de música.

  • Spotify Awards.
  • Dos Premios Carlos Gardel.
  • Los 40 Music Awards.
  • Nominación a MTV Europe Music Awards.
  • Nominación a MTV Millenial Awards.
  • Nominación al Grammy Latino.

PUEDES VER: Esta es la peculiar pregunta que hizo ganar S/15.000 a Greyssi Ortega en 'EVDLV': "Ya no más mentiras"

¿Cuáles fueron las parejas de Nicki Nicole antes de Lamine Yamal?

La reconocida cantante y compositora argentina tuvo distintas parejas famosas relacionadas con el ámbito musical. Lamine Yamal es el primero en no relacionarse a ello debido a ser un futbolista profesional.

  • Khea (rapero y cantante argentino)
  • Trueno (rapero y cantante argentino)
  • Peso Pluma (cantante mexicano de corridos tumbados y música urbana).
