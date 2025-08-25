HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el cumpleaños 25 de la cantante argentina con una romántica foto

Con flores y globos de corazones, Lamine Yamal hizo oficial su relación con Nicki Nicole con una storie en Instagram.

Los rumores de la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole iniciaron en julio tras celebrarse el cumpleaños 18 del futbolista.
Los rumores de la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole iniciaron en julio tras celebrarse el cumpleaños 18 del futbolista.

Después de varias semanas de rumores, el futbolista Lamine Yamal ha confirmado su relación con la cantante Nicki Nicole. La estrella del Barcelona publicó una romántica foto con la argentina por su cumpleaños 25 en los stories de su Instagram, el lunes 25 de agosto. Junto a un enorme ramo de flores y una torta de corazones, la pareja no se oculta más.

Los rumores de su relación iniciaron en julio tras celebrarse el cumpleaños 18 de Yamal. Según el periodista Javi de Hoyos, la pareja incluso habría sido sorprendida besándose días después en una discoteca en Barcelona, España. Las sospechas aumentaban cuando se le vio a Nicki con la camiseta del Barça, que tenía el nombre y número de Lamine, en agosto. Días después fueron captados juntos en un viaje a Mónaco.

Nicki Nicole compartió su pastel de cumpleaños 25. Foto: nicki.nicole/Instagram<br>

Nicki Nicole compartió su pastel de cumpleaños 25.

lr.pe

La romántica foto que confirmó la relación de Nicki y Lamine

Este lunes 25 de agosto se celebra el cumpleaños de Nicki Nicole, quien, según sus publicaciones, ya estuvo celebrando por adelantado. Si bien eran solo fotos de la fiesta y su torta, fue el futbolista Lamine Yamal quien compartió una fotografía juntos a través de su cuenta de Instagram.

La foto de la pareja que subió Lamine Yamal en Instagram. Foto: lamineyamal/Instagram<br>

La foto de la pareja que subió Lamine Yamal en Instagram.

En la imagen se ve a la pareja abrazada junto a un enorme ramo de flores, globos de corazones y pétalos de rosas sobre la mesa donde estaba el pastel de cumpleaños. El joven futbolista publicó la foto junto a un emoji de torta y un corazón rosado. Es así que se terminaron los rumores de hace semanas.

lr.pe

Reacción del padre de Lamine Yamal a la relación con Nicki Nicole

Mounir Nasroui, padre de Lamine Yamal, fue el primer familiar en pronunciarse sobre la nueva relación de su hijo con la cantante Nicki Nicole. Su declaración a la prensa llamó la total atención de los seguidores, ya que afirmó que no conocía a la argentina ni a su música.

"Mi hijo no me va a venir a decir 'papá, tengo novia'. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo. No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. Es que me pones entre la espada y la pared", dijo Mounir, quien prefiere respetar la privacidad de la estrella del Barça.

