Espectáculos

Laura Spoya arremete contra Paty Lorena por lanzar especulaciones y la productora le responde: "No soporto a lambisconas"

Paty Lorena no se quedó callada luego de que Laura Spoya le dijera que "saca historias debajo de su cama" y aseguró que la modelo es una "mentirosa".

Pati Lorena le dijo de todo a Laura Spoya en un clip de TikTok donde dejó al descubierto a la modelo peruana.
Pati Lorena le dijo de todo a Laura Spoya en un clip de TikTok donde dejó al descubierto a la modelo peruana. | Foto: composición LR/ Tiktok/ captura de YouTube - Al sexto día

Laura Spoya y Pati Lorena continúan enfrentándose en un choque mediático que se desencadenó luego de que Spoya afirmara que la ex productora de Gisela Valcárcel no tenía fundamentos para dar declaraciones sobre la ruptura de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Para contraatacar, Lorena sacó a relucir diversos detalles del trabajo que realizó la modelo peruana cuando estaba con Jessica Newton y la calificó de "lambiscona" y "mentirosa".

Todo inició cuando Laura Spoya criticó a Pati Lorena, sugiriendo que nadie debería creer lo que ella publica en redes sociales. En tono sarcástico, Spoya comentó: “Ella saca sus historias debajo de la cama… Póngase a hacer algo. Seguro a mí me tiene bloqueada. Imagínense si nos guiáramos por cada cosa que ha dicho Pati Lorena…”.

Pati Lorena arremete contra Laura Spoya y le recuerda su pasado como participante del miss Perú

Pati Lorena, fiel a su estilo, le dedicó un video de TikTok a Spoya para responderle tras las declaraciones que había hecho en el programa 'Al sexto día'. En tono burlesco le mencionó que "tenía muchas cosas que hacer" haciendo referencia a que aún se encuentra casada y como un ataque directo al estatus civil de la modelo que recientemente se divorció.

Por otro lado, confirmó que ha bloqueado a Spoya y justificó su acto con estas palabras: “No soporto las mentirosas ni las lambisconas como tú, lambiscona de Jessica Newton”. Además, la acusó de ser un "títere de la directora del Miss Perú" y la criticó por defender “a tu jefa, a tu imagen y semejanza. Par de aggg”.

Asimismo, replicó las acusaciones de Laura Spoya sobre su participación en la ceremonia del Miss Perú (donde Spoya dijo que no tuvo asiento fijo ni montó su discurso a tiempo), asegurando que estaba “sentada en primera fila”, y que fue ella “la que no quería grabar sus últimas palabras" y se "hacía de rogar”, además, la calificó de “engreída, mentirosa, pizpireta”.

