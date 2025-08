Nicola Porcella es criticado por burlarse de la filtración del vídeo íntimo de Wendy Guevara

La madrugada del domingo 3 de agosto, un video íntimo de Wendy Guevara fue filtrado en redes sociales tras aparecer brevemente en su cuenta oficial de Instagram. Aunque el contenido fue eliminado rápidamente, varios usuarios lograron descargarlo y redistribuirlo, provocando una ola de reacciones en línea.

Pocas horas después, la conductora se pronunció en una transmisión en vivo, donde confirmó que la situación no fue del todo inesperada, ya que días antes había expresado su preocupación por la posible exposición de archivos personales.

Nicola Porcella bajo fuego por burlarse de Wendy Guevara

La controversia dio un nuevo giro cuando Nicola Porcella, amigo cercano de Wendy y copresentador del pódcast “Cómplices del desmadre”, hizo bromas sobre la filtración durante una grabación. A través de gestos y comentarios incómodos, abordó el tema frente a las cámaras, generando incomodidad inmediata.

Wendy intervino rápidamente con un “Ya, Nico”, explicando que en el video filtrado ella estaba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la reacción de los espectadores fue contundente:

“No es momento para bromas”, “Falta de empatía”, y “Debió apoyarla, no exponerla” fueron algunas de las críticas más repetidas en redes sociales.

La actitud de Porcella, quien hasta hace poco era considerado un aliado incondicional de Wendy, fue vista por muchos como una traición pública, lo que amplificó la ola de indignación en plataformas como X (Twitter) e Instagram.

Wendy Guevara habla con claridad: “Tuve la mala suerte de que violaran mi privacidad”

La ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, enfrentó con serenidad la divulgación no consentida de un video íntimo. En su declaración, reveló que había alertado previamente a sus superiores en Televisa: “Yo pensé que me iban a regañar, pero no. Me dijeron: No eres la primera a la que le pasa, así que no te sientas protagonista”, comentó la conductora.

Lejos de mostrarse devastada, Guevara minimizó la vergüenza y destacó su enfoque profesional. “No me daba pena, es algo natural, pero simplemente tuve la mala suerte de que violaran mi privacidad”, declaró. Aseguró también que su cuenta ya está protegida con medidas de ciberseguridad más estrictas, y advirtió que recurrirá a la Ley Olimpia y a la policía cibernética para tomar acciones legales.