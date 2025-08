Después de una gran ola de críticas debido a su actuación en la telenovela 'Amanecer', el famoso productor mexicano, Juan Osorio, decidió salir en defensa de Nicola Porcella. Durante una ronda de prensa de la telenovela, Osorio señaló que él sabía perfectamente que la decisión de incluir al exchico reality en el elenco, iba a ser duramente criticada. “He sido criticado con Nicola, pero yo sabía de la apuesta que iba a hacer porque Nicola es una persona que rodeada de un elenco tan fuerte y con experiencia que tiene, pues lo único que le queda es aprender", señaló el productor de 'Amanecer'

Sin embargo, él considera que el peruano está aprendiendo y que su crecimiento personal y profesional ha sido enorme. "El chamaco ha aprendido, el chamaco le está dando al 100%”, afirmó Osorio durante la rueda de prensa. No obstante, señala que no es suficiente que una producción esté llena de estrellas para que sea exitosa, pero que sí es importante para la formación actoral del artista novato.

¿Juan Osorio critica a Magaly Medina?

En el video, Osorio también resaltó que "una periodista peruana" siempre está pendiente del desempeño del actor. Sin embargo, el productor señaló que no piensa hacerle caso hasta que no lo convenza. "Hay una reportera que lo sigue todo el tiempo en Perú y al día de hoy no le he contestado, hasta que no me convenza de que está actuando bien, sino qué voy a decir, pero sí le echa ganas”, declaró.

Con este comentario parece hacer alusión a las grandes críticas que Magaly Medina ha lanzado contra el exintegrante de 'La casa de los famosos'. La conductora resaltó las debilidades de Porcella, señalando que sería mejor que se inscriba en talleres de actuación y teatro. Además, señaló que no le parecía justo que "tener la cara bonita", sea suficiente para participar de una mega producción. “Yo creo que para actuar hay que estudiar y él no se está preocupando de eso", señaló Medina.

Nicola Porcella recibe el apoyo de Fernando Colunga

Además del respaldo del productor de 'Amanecer', Nicola Porcella ha recibido el apoyo incondicional de Fernando Colunga, reconocido actor mexicano y protagonista de la telenovela. Según lo que cuenta el excapitán de las cobras, Colunga le recomendó no centrarse en los comentarios negativos: “La gente va a hablar bien o mal, no les hagas caso. Tú sigue con tu trabajo. Yo he visto tus escenas y te felicito”, señaló el actor.

De la misma manera, Porcella señaló que no tiene pensado dedicarle más tiempo de su vida a quienes solamente buscan hacerle daño, en una publicación en sus redes sociales. “Luché mucho por salir de mi peor etapa, y no dejaré que nada ni nadie me devuelva a ella”, indicó el peruano.