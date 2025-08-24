HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Entretenimiento

Melissa Klug sorprende al confesar cómo mantuvo sola a sus hijos tras separarse de Jefferson Farfán: “Tuve muchas cosas que vender”

Melissa Klug señaló que durante ocho meses no tuvo comunicación con Jefferson Farfán ni con sus abogados, y que durante todo ese tiempo se vio obligada a hacerse cargo de todo. 

Melissa Klug y Jefferson Farfán comenzaron su relación en 2004 y terminaron en 2015. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Melissa Klug y Jefferson Farfán comenzaron su relación en 2004 y terminaron en 2015. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

Melissa Klug reveló que tuvo que ingeniárselas para mantener sola a sus hijos tras su polémica separación de Jefferson Farfán. En conversación con la Chola Chabuca para el programa ‘Esta noche’, la influencer señaló que, luego de oficializar su ruptura, no tuvo contacto ni comunicación con el exfutbolista ni con sus abogados durante 8 meses.

Durante ese periodo, según sus propias declaraciones, ella asumió por completo la responsabilidad de su familia: “Cuando me separé de él (Farfán) no tuve comunicación ni con sus abogados, nada, durante 8 meses. Es allí donde decidimos conciliar”, contó seriamente la llamada ‘Blanca de Chucuito’.

Esta confesión sorprendió a la conductora, quien no dudó en preguntarle cómo hizo para mantener a sus hijos en medio de esa situación.

PUEDES VER: Melissa Klug confiesa que planea organizar partido de fútbol para pagar $300.000 a Jefferson Farfán: "Llamaría a todos"

lr.pe

Melissa Klug revela que vendió muchas cosas para mantener a sus hijos

“¿Y cómo hacías para mantener la casa?” le consultó la Chola Chabuca. A lo que Melissa Klug respondió con sinceridad: “Pues tuve muchas cosas que vender”, dijo la empresaria, sin especificar qué bienes puso a la venta, y reafirmando que durante esos 8 meses Jefferson Farfán no le depositó ningún dinero.

Además, explicó que, en un proceso de separación, los abogados suelen recomendar que la otra parte deposite al Banco de la Nación lo que ellos consideren necesario, mientras una inicia un juicio de alimentos. “Yo durante los ocho meses fui la que cubrió todo”, aseguró Klug en el programa ‘Esta noche’.

PUEDES VER: Melissa Klug revela qué tendría que ocurrir para lograr una conciliación con Jefferson Farfán: “Lo están asesorando mal”

lr.pe

Melissa Klug piensa organizar un partido de fútbol para pagarle un millón de soles a Farfán

Melissa Klug enfrenta una millonaria penalidad interpuesta por Jefferson Farfán que asciende a un millón de soles (más de $/300.000). Esto debido a la ruptura del acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron tras confirmar su separación. Según un fallo judicial, la empresaria habló de su relación con el exfutbolista en tres ocasiones durante los últimos años.

Frente a esto, La Chola Chabuca le consultó qué hará para pagar esa multa. Lejos de mostrarse preocupada, la influencer tomó el tema con humor y aseguró que planea realizar un partido de fútbol. “Llamaría, pues, a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo. Mi esposo es futbolista, bueno, mi futuro esposo”, contó entre risas.

No obstante, también aclaró que la multa ha sido apelada y cuestionó la actitud del padre de sus hijos al “cantar victoria”, ya que no ha ganado nada todavía.

Notas relacionadas
Melissa Klug afirma estar en paz con Marisol 'La faraona' Ramírez y Yahaira Plasencia: “No siento odio ni rencor”

Melissa Klug afirma estar en paz con Marisol 'La faraona' Ramírez y Yahaira Plasencia: “No siento odio ni rencor”

LEER MÁS
Melissa Klug se sincera su reconciliación con Jesús Barco tras descubrir chats con otra mujer: “Lo reconoció”

Melissa Klug se sincera su reconciliación con Jesús Barco tras descubrir chats con otra mujer: “Lo reconoció”

LEER MÁS
Melissa Klug confiesa que planea organizar partido de fútbol para pagar $300.000 a Jefferson Farfán: "Llamaría a todos"

Melissa Klug confiesa que planea organizar partido de fútbol para pagar $300.000 a Jefferson Farfán: "Llamaría a todos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El motivo por el que Maju Mantilla se habría ausentado de ‘Arriba mi gente’, según 'Toñizonte': no sería por Gustavo Salcedo

El motivo por el que Maju Mantilla se habría ausentado de ‘Arriba mi gente’, según 'Toñizonte': no sería por Gustavo Salcedo

LEER MÁS
Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

LEER MÁS
Melissa Klug confiesa que planea organizar partido de fútbol para pagar $300.000 a Jefferson Farfán: "Llamaría a todos"

Melissa Klug confiesa que planea organizar partido de fútbol para pagar $300.000 a Jefferson Farfán: "Llamaría a todos"

LEER MÁS
Samahara Lobatón expone la razón por la que tiene 3 nanas en su casa: “Yo no vivo con mi mamá”

Samahara Lobatón expone la razón por la que tiene 3 nanas en su casa: “Yo no vivo con mi mamá”

LEER MÁS
Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

LEER MÁS
Melissa Klug responde fuerte sobre la figura paterna de Abel Lobatón en la vida de sus hijas: "No lo necesitaron"

Melissa Klug responde fuerte sobre la figura paterna de Abel Lobatón en la vida de sus hijas: "No lo necesitaron"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Entretenimiento

Keiko Fujimori confiesa que Mark Vito le habría sido infiel durante su matrimonio: “He llorado mucho”

Maju Mantilla se ausenta nuevamente de ‘Arriba mi gente’ tras su separación y reconocida periodista ocupa su lugar

Magaly Medina le dice de todo a Paul Vega por rechazar a niña que le pidió una foto: “El daño está hecho”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota