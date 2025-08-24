Melissa Klug reveló que tuvo que ingeniárselas para mantener sola a sus hijos tras su polémica separación de Jefferson Farfán. En conversación con la Chola Chabuca para el programa ‘Esta noche’, la influencer señaló que, luego de oficializar su ruptura, no tuvo contacto ni comunicación con el exfutbolista ni con sus abogados durante 8 meses.

Durante ese periodo, según sus propias declaraciones, ella asumió por completo la responsabilidad de su familia: “Cuando me separé de él (Farfán) no tuve comunicación ni con sus abogados, nada, durante 8 meses. Es allí donde decidimos conciliar”, contó seriamente la llamada ‘Blanca de Chucuito’.

Esta confesión sorprendió a la conductora, quien no dudó en preguntarle cómo hizo para mantener a sus hijos en medio de esa situación.

Melissa Klug revela que vendió muchas cosas para mantener a sus hijos

“¿Y cómo hacías para mantener la casa?” le consultó la Chola Chabuca. A lo que Melissa Klug respondió con sinceridad: “Pues tuve muchas cosas que vender”, dijo la empresaria, sin especificar qué bienes puso a la venta, y reafirmando que durante esos 8 meses Jefferson Farfán no le depositó ningún dinero.

Además, explicó que, en un proceso de separación, los abogados suelen recomendar que la otra parte deposite al Banco de la Nación lo que ellos consideren necesario, mientras una inicia un juicio de alimentos. “Yo durante los ocho meses fui la que cubrió todo”, aseguró Klug en el programa ‘Esta noche’.

Melissa Klug piensa organizar un partido de fútbol para pagarle un millón de soles a Farfán

Melissa Klug enfrenta una millonaria penalidad interpuesta por Jefferson Farfán que asciende a un millón de soles (más de $/300.000). Esto debido a la ruptura del acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron tras confirmar su separación. Según un fallo judicial, la empresaria habló de su relación con el exfutbolista en tres ocasiones durante los últimos años.

Frente a esto, La Chola Chabuca le consultó qué hará para pagar esa multa. Lejos de mostrarse preocupada, la influencer tomó el tema con humor y aseguró que planea realizar un partido de fútbol. “Llamaría, pues, a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo. Mi esposo es futbolista, bueno, mi futuro esposo”, contó entre risas.

No obstante, también aclaró que la multa ha sido apelada y cuestionó la actitud del padre de sus hijos al “cantar victoria”, ya que no ha ganado nada todavía.