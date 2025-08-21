HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

La conductora de 'Más Espectáculos', Rebeca Escribens, respondió en vivo a la inesperada actitud de Pamela Franco tras retirarse del set sin explicación y la confrontó.

Pamela Franco no fue entrevistada por Rebeca Escribens. Foto: Composición LR/Captura/América TV
Pamela Franco no fue entrevistada por Rebeca Escribens. Foto: Composición LR/Captura/América TV

En un nuevo episodio que ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento nacional, Rebeca Escribens se dirigió públicamente a Pamela Franco luego de que esta última abandonara de manera sorpresiva el set del programa 'Más espectáculos', donde debía participar en una entrevista en vivo. La cantante, según se supo, decidió no dar declaraciones al enterarse de que Escribens sería quien la entrevistaría.

Durante la emisión del magazine de América Televisión, la conductora tomó unos minutos para referirse al incidente con total claridad y sin rodeos. En su declaración, dejó en claro que no tiene ningún tipo de animadversión hacia la artista, y que sus opiniones al aire siempre se han basado en la información que las figuras públicas comparten en sus redes o medios de comunicación.

PUEDES VER: Rebeca Escribens queda impresionada tras ver videos privados de Pamela Franco y Christian Cueva: 'Me ha dado reflujo'

lr.pe

Rebeca Escribens arremete contra Pamela Franco

Rebeca Escribens fue directa en su intervención. Frente a las cámaras, y sin ocultar su incomodidad por la situación, expresó: “Bueno, yo lo que creo es que en algún momento, quizás aquí donde estoy, he emitido alguna opinión que no te ha gustado o que te ha incomodado, pero todo lo que hago y digo en este lugar es con base en lo que ustedes publican, a las imágenes que comparten a través de las redes sociales y de lo que se encargan ustedes de hacer público”.

El mensaje fue un intento claro por marcar distancia de cualquier tipo de enfrentamiento personal con Pamela Franco. “Contra ti yo no tengo absolutamente nada, es una opinión en cuanto a la situación que incluso se viene dando hasta la fecha”, agregó Escribens. Tras su declaración, la conductora pidió a la producción cerrar el tema y continuar con la programación habitual: “Eso es todo mi comentario respecto a ese tema, vamos a cambiar…”.

PUEDES VER: Ximena Dávila, conductora de América TV, se convierte en madre y Rebeca Escribens revela el estado de salud: 'Dolor infernal'

lr.pe

¿Pamela Franco no quiso ser entrevistada por Rebeca Escribens?

El incidente ocurrió durante una pasada emisión de 'Más espectáculos', cuando Pamela Franco ya se encontraba lista en el set de grabación para una entrevista en vivo. Sin embargo, al notar que Rebeca Escribens estaba a cargo de la conducción, la cantante se retiró del lugar sin dar explicación, acción que quedó registrada por las cámaras de seguridad del canal.

Cabe recordar que Pamela Franco ha sido una invitada frecuente en este programa conducido habitualmente por Jazmín Pinedo. Incluso en momentos críticos, como durante su disputa con Pamela López por el futbolista Christian Cueva, había ofrecido entrevistas en este espacio sin mayores problemas. Esta vez, sin embargo, su salida abrupta llamó especialmente la atención del público y los medios.

