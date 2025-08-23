HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Xoana González confiesa que sufre depresión tras la reciente muerte de su madre: "Lloro todos los días"

Xoana González, la modelo argentina, abrió su corazón y confesó que la partida de su madre la dejó en una fuerte depresión que intenta sobrellevar con apoyo profesional y familiar.

Xoana González dedicó emotivas palabras tras fallecimiento de su muerte. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Xoana González dedicó emotivas palabras tras fallecimiento de su muerte. Foto: composición LR/difusión/Instagram

La modelo argentina Xoana González atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras la reciente muerte de su madre, ocurrida el pasado 12 de julio. La exchica reality reveló que la pérdida le ha provocado una fuerte depresión, situación que enfrenta bajo tratamiento médico y con el apoyo incondicional de su esposo.

“Estoy triste, destrozada, es muy duro todo y lloro todos los días. Perder a un padre es un dolor que te atraviesa el alma, es como sentirse huérfano en la vida”, confesó conmovida en entrevista con Trome.

Xoana González conmueve al confesar que sufre de depresión tras muerte de su madre

Xoana González reconoció que la partida de su madre, Alicia Fernández Maldonado, ha dejado un vacío imposible de llenar. La modelo contó que, desde el fallecimiento, su vida diaria se ha visto afectada profundamente. Aunque está en terapia y bajo medicación, admite que el dolor sigue siendo muy intenso.

“Estoy con terapia, medicación y con el apoyo de mi esposo, que es un regalo del cielo. Me ama y me aguanta”, expresó emocionada. Según narró, su pareja se ha convertido en un soporte fundamental para sobrellevar esta difícil etapa.

A pesar de la tristeza, la influencer argentina intenta mantener la mente ocupada en actividades que la ayuden a distraerse y canalizar sus emociones. “Esta semana empecé la acrobacia, me he comprado lienzos para pintar y estoy compartiendo más tiempo con mi papá o abuela. Espero reponerme pronto de este gran dolor que tengo”, compartió.

Mensaje de Xoana González. Foto: captura

Mensaje de Xoana González. Foto: captura

Las emotivas palabras que dedicó Xoana González por la muerte de su madre

En redes sociales, la exchica reality también abrió su corazón para dedicar un último mensaje a su madre. Recordó los años de lucha contra la enfermedad y el tiempo que pasó a su lado en Buenos Aires. “Todavía no lo asimilo, te nos fuiste el sábado 12 a la mañana, después de estar internada en terapia intensiva del jueves… ayer fue el velorio y todavía escucho todos tus audios en mi celular y no lo puedo creer”, escribió.

Xoana González destacó que su mayor consuelo fue haber acompañado a su madre en cada etapa de su enfermedad. “La vida me regaló estos tres años de acompañarte y a eso vine a Buenos Aires, a estar con vos en estos momentos, y así fue. Te ibas apagando año a año y yo pensaba que lo venía asimilando, pero no”, afirmó.

