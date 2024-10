En el centro de una polémica mediática, el empresario peruano Mauricio Diez Canseco ha sido acusado de lavado de dinero por Nenu López, ex integrante del grupo ‘Chicas Doradas’ de Argentina. La denuncia ha causado revuelo tanto en Perú como en Argentina, especialmente en el entorno de la farándula. López, quien apareció en el programa 'Cantando 2024' de Marcelo Tinelli, lanzó acusaciones que apuntan a prácticas ilícitas y a la presunta utilización de modelos de diferentes países en una supuesta red de lavado de dinero.

Las declaraciones de López generaron reacciones inmediatas entre quienes conocen de cerca al empresario. Yamila Piñero y Xoana González, ex ‘Chicas Doradas’ y figuras públicas, no dudaron en defender a Diez Canseco. Ambas modelos aseguraron no haber presenciado nada sospechoso durante su tiempo trabajando con el empresario, resaltando su profesionalismo y respeto hacia sus colaboradores. Las respuestas de estas dos ex integrantes del grupo refuerzan la imagen pública del empresario y ponen en duda la veracidad de las acusaciones.

¿Qué dijo Yamila Piñero en defensa de Mauricio Diez Canseco?

Yamila Piñero, conocida por su participación en programas de televisión y su tiempo como ‘Chica Dorada’, salió en defensa de Mauricio Diez Canseco durante una reciente aparición en el programa 'América Hoy'. La modelo expresó su sorpresa ante las declaraciones de Nenu López, calificándolas de “tontas” y sin fundamento. Piñero explicó que nunca tuvo inconvenientes mientras trabajó en los eventos organizados por Diez Canseco y que siempre fue tratada con respeto y profesionalismo.

Piñero añadió que, en su opinión, estas acusaciones carecen de pruebas sólidas y buscan generar controversia sin sustento. “Si quieres hablar de algo, debes tener pruebas. Me parece que estás siendo bastante tonta”, comentó la modelo, refiriéndose a López. Su testimonio busca evidenciar la falta de sustento en las acusaciones y proteger la imagen del empresario ante el escándalo mediático.

Xoana González saca cara por Mauricio Diez Canseco tras ser acusado de lavado de dinero

La modelo argentina Xoana González, quien también fue parte del grupo ‘Chicas Doradas’, no tardó en expresar su respaldo a Mauricio Diez Canseco. En declaraciones a la prensa, González afirmó que nunca presenció actividades sospechosas durante el tiempo que trabajó en los eventos de Diez Canseco y que siempre fue bien tratada. "Yo he sido una ‘Chica dorada’ feliz, la he pasado muy bien, nunca he visto nada raro. No tengo quejas sobre el trabajo con Mauricio Diez Canseco, pues es generoso y paga bien. Todo su equipo siempre ha sido profesional", puntualizó.

González destacó que no conoce personalmente a Nenu López, pero dejó claro que su experiencia con el empresario fue positiva. La modelo indicó que actualmente se encuentra dedicada a su plataforma de OnlyFans y alejada de la farándula, pero consideró importante pronunciarse para defender su experiencia laboral con Diez Canseco. Con esta declaración, González respalda la versión de Piñero, mostrando una postura firme en favor del empresario.

¿Qué dijo Nenu López de Mauricio Diez Canseco?

Nenu López, quien lanzó las acusaciones contra Diez Canseco, hizo un comentario en el programa 'Cantando 2024' que ha levantado polémica. Según López, Diez Canseco utilizaría a las ‘Chicas Doradas’ para actividades ilícitas, insinuando que el empresario peruano lavaba dinero a través de sus eventos y espectáculos. La modelo argentina sugirió que Diez Canseco realizaba estas prácticas en varios países, incluyendo Argentina y Cuba, y que solía casarse con mujeres de diferentes nacionalidades como parte de un supuesto esquema.

Aunque López no mencionó directamente el nombre de Diez Canseco, sus comentarios apuntaron claramente al empresario y sus actividades en Perú. La gravedad de sus declaraciones ha llamado la atención de los medios en ambos países, posicionando a López en el centro de una controversia que ha puesto bajo escrutinio la reputación del empresario.

Mauricio Diez Canseco envió carta notarial a ex ‘Chica Dorada’ tras acusarlo de lavado de dinero

Ante las acusaciones de López, Mauricio Diez Canseco no se quedó de brazos cruzados. El empresario respondió enviando una carta notarial a la modelo, exigiendo una rectificación pública de sus declaraciones. Diez Canseco otorgó un plazo de tres días para que López se retracte; de lo contrario, procederá con una demanda legal, en la cual buscará una compensación de un millón de dólares por los daños ocasionados a su imagen.

A través de Magaly Medina, se hizo público el contenido de la carta notarial, donde Diez Canseco se mostró firme en su defensa, rechazando las acusaciones y exigiendo una reparación por la difamación.