Xoana González, reconocida figura argentina, ha optado por un cambio significativo en su trayectoria profesional, dirigiendo su atención hacia su vida personal y su cuenta en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans. En una entrevista reciente, la modelo reveló sus intenciones a futuro y su determinación de distanciarse de las presentaciones en vivo, priorizando así su bienestar personal.

Según lo que ha revelado Xoana González recientemente, ha decidido no realizar más presentaciones en vivo, lo que ha impresionado a sus seguidores y algunos se cuestionaron si aún continuará en OnlyFans. “Colgué las tangas y los tacos”, señaló la modelo argentina.

¿Xoana continuará su carrera en Onlyfans?

En una entrevista con el diario Trome, Xoana González reveló por qué decidió alejarse de los escenarios y no hacer más presentaciones con público en vivo, señalando que necesita un descanso por su propio bienestar.

“Estuve por Lima en noviembre, tuve propuestas para hacer shows, pero no acepté. Quise disfrutar de mi estadía allá y de mis vacaciones. Siempre hay propuestas, pero estoy enfocada en equilibrar mi vida y disfrutar. Por ahora estoy tranquila así. Se podría decir que colgué las tangas y los tacos, pero no descarto volver”, señaló la argentina.

PUEDES VER: Esposo de Xoana González le envía EMOTIVO mensaje tras POLÉMICA por su extraño comportamiento en redes

En esa misma línea, Xoana González aclaró que continuará trabajando en su plataforma de OnlyFans, porque es un negocio rentable para ella. “Me va súper bien con el ‘OnlyFans’, tenemos a nuestro público súper contento en la plataforma y me encanta”, agregó al respecto.

Xoana González tiene unas de las cuentas más populares de Onlyfans. Foto: difusión

La argentina, conocida por su trabajo en la creación de contenido para adultos, comparte esta labor junto a su esposo Javier. Juntos, han logrado consolidarse como figuras populares entre su audiencia, destacando la fuerte conexión que mantienen.

Xoana González denunció a su exmánager

Recordemos que el año pasado, filtraron un video de Xoana González atravesando una grave crisis emocional, por lo que la modelo llegó a denunciar a su exmánager por exponerla en un momento de extrema vulnerabilidad.

El suceso se produjo en el hogar de la pareja de su exrepresentante, según lo narrado por la afectada. A pesar de haber informado sobre su incapacidad para llevar a cabo los shows programados, incluido uno en Tingo María, debido a las recientes tragedias que la impactaron, como el fallecimiento de su tía abuela, su mensaje habría sido desestimado.

“Le había dicho que no estaba para hacer el show, que estaba muy alterada, que habían pasado cosas, fallecimientos, duelos, y estaba desbordada de angustia. Y bueno, esta persona no me respetó, me expuso”, detalló la modelo en aquella oportunidad.