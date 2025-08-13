La boda de Alejandra Baigorrea y Said Palao se vio empañada por una fuerte escena que quedará para siempre en la memoria de la farándula nacional en Perú: Thamara Medina, hermana menor de la empresaria, golpeando a su madre. Este momento generó indignación no solo en las redes sociales, sino también en los programas de espectáculos, donde varias figuras se pronunciaron en contra de la agresión.

A cuatro meses del incidente, el 13 de agosto, Thamara tomó las redes sociales para pedir disculpas públicas a Verónica Alcalá y a la exchica reality a través de un extenso comunicado.

Hermana de Alejandra Baigorria pide perdón por agredir a su madre, Verónica Alcalá

Thamara Medina comenzó asumiendo su culpa sobre la agresión a su madre, Verónica Alcalá, calificándolo como un incidente que le ha abierto los ojos. "Solo quiero hablar desde el corazón sobre un hecho que me duele profundamente, pero que también me ha hecho despertar. Lo asumo con total vergüenza, dolor y responsabilidad. Lo que hice no estuvo bien", señaló.

La hermana menor de Alejandra Baigorria aceptó que sus acciones fueron equivocadas y pidió perdón a su mamá y a la empresaria, quien optó por mantener reserva al respecto, alegando que era un tema muy complicado que debía resolverse entre cuatro paredes. "Me duele haber sido parte de una escena tan horrible. Quiero pedir disculpas públicas a mi mamá y a mi hermana. Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona", escribió.

Hermana de Alejandra Baigorria niega victimizarse con comunicado sobre la agresión a su madre

En esa línea, Thamara Medina, de 23 años, aprovechó la plataforma para explicar la demora de su pronunciamiento, considerando que es la primera vez que emite uno a casi cuatro meses de agredir a su madre, Verónica Alcalá. "Para seguir avanzando, necesito afrontar mis actos. Me tomé mucho tiempo ya que tenía que pensar y reflexionar. El poder admitir abiertamente algo que me duele tanto me hace sentir paz conmigo; me ayuda a seguir adelante, a dejar el pasado atrás".

Finalmente, la hermana de Alejandra Baigorria aclaró que no buscaba que las personas sintieran pena por ella y afirmó su intención de mejorar como persona. "No quiero ponerme en papel de víctima, cuando todos tenemos problemas. Yo creo que la diferencia está cuando haces algo al respecto. No me enorgullece lo que pasó, por eso estoy comprometida en ser mejor cada día. Voy a demostrar que cuando uno se equivoca, también puede levantarse", sentenció.

Así fue la agresión de Thamara Medina, la hermana de Alejandra Baigorria, hacia su madre

La agresión de Thamara Medina contra su madre Verónica Alcalá ocurrió durante la boda de la empresaria Alejandra Baigorria con el chico reality Said Palao, en abril de 2025. El altercado se produjo en plena fiesta y dejó perplejos a los asistentes. Testigos relataron que Medina, visiblemente alterada, insultó y golpeó a su madre frente a decenas de invitados, llegando incluso a atacar un vehículo estacionado en el lugar. Las imágenes del incidente fueron difundidas por el programa 'Amor y fuego', que reveló en exclusiva uno de los episodios más comentados de la farándula nacional.