HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Espectáculos

Hermana de Alejandra Baigorria rompe su silencio tras agredir a su madre y pide perdón: "Me duele profundamente"

Thamara Medina agredió a su madre, Verónica Alcalá, en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La joven modelo aseguró que no busca compasión, sino reconocer su error y avanzar.

Luego de que su hermana atacara a su madre, Alejandra Baigorria había optado por el silencio.
Luego de que su hermana atacara a su madre, Alejandra Baigorria había optado por el silencio. | Foto: composición LR/Instagram

La boda de Alejandra Baigorrea y Said Palao se vio empañada por una fuerte escena que quedará para siempre en la memoria de la farándula nacional en Perú: Thamara Medina, hermana menor de la empresaria, golpeando a su madre. Este momento generó indignación no solo en las redes sociales, sino también en los programas de espectáculos, donde varias figuras se pronunciaron en contra de la agresión.

A cuatro meses del incidente, el 13 de agosto, Thamara tomó las redes sociales para pedir disculpas públicas a Verónica Alcalá y a la exchica reality a través de un extenso comunicado.

PUEDES VER: Mario Irivarren se rehúsa a confirmar si es amigo de Alejandra Baigorria y ella lo confronta en vivo: "Aguanté por él"

lr.pe

Hermana de Alejandra Baigorria pide perdón por agredir a su madre, Verónica Alcalá

Thamara Medina comenzó asumiendo su culpa sobre la agresión a su madre, Verónica Alcalá, calificándolo como un incidente que le ha abierto los ojos. "Solo quiero hablar desde el corazón sobre un hecho que me duele profundamente, pero que también me ha hecho despertar. Lo asumo con total vergüenza, dolor y responsabilidad. Lo que hice no estuvo bien", señaló.

La hermana menor de Alejandra Baigorria aceptó que sus acciones fueron equivocadas y pidió perdón a su mamá y a la empresaria, quien optó por mantener reserva al respecto, alegando que era un tema muy complicado que debía resolverse entre cuatro paredes. "Me duele haber sido parte de una escena tan horrible. Quiero pedir disculpas públicas a mi mamá y a mi hermana. Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona", escribió.

PUEDES VER: Onelia Molina lanza inesperado comentario sobre posible fin de amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria: "No influye"

lr.pe

Hermana de Alejandra Baigorria niega victimizarse con comunicado sobre la agresión a su madre

En esa línea, Thamara Medina, de 23 años, aprovechó la plataforma para explicar la demora de su pronunciamiento, considerando que es la primera vez que emite uno a casi cuatro meses de agredir a su madre, Verónica Alcalá. "Para seguir avanzando, necesito afrontar mis actos. Me tomé mucho tiempo ya que tenía que pensar y reflexionar. El poder admitir abiertamente algo que me duele tanto me hace sentir paz conmigo; me ayuda a seguir adelante, a dejar el pasado atrás".

Finalmente, la hermana de Alejandra Baigorria aclaró que no buscaba que las personas sintieran pena por ella y afirmó su intención de mejorar como persona. "No quiero ponerme en papel de víctima, cuando todos tenemos problemas. Yo creo que la diferencia está cuando haces algo al respecto. No me enorgullece lo que pasó, por eso estoy comprometida en ser mejor cada día. Voy a demostrar que cuando uno se equivoca, también puede levantarse", sentenció.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria habla por primera vez sobre denuncia que involucra a su suegro, Steve Palao: “Lo tiene que resolver”

lr.pe

Así fue la agresión de Thamara Medina, la hermana de Alejandra Baigorria, hacia su madre

La agresión de Thamara Medina contra su madre Verónica Alcalá ocurrió durante la boda de la empresaria Alejandra Baigorria con el chico reality Said Palao, en abril de 2025. El altercado se produjo en plena fiesta y dejó perplejos a los asistentes. Testigos relataron que Medina, visiblemente alterada, insultó y golpeó a su madre frente a decenas de invitados, llegando incluso a atacar un vehículo estacionado en el lugar. Las imágenes del incidente fueron difundidas por el programa 'Amor y fuego', que reveló en exclusiva uno de los episodios más comentados de la farándula nacional.

Notas relacionadas
Mario Irivarren se rehúsa a confirmar si es amigo de Alejandra Baigorria y ella lo confronta en vivo: "Aguanté por él"

Mario Irivarren se rehúsa a confirmar si es amigo de Alejandra Baigorria y ella lo confronta en vivo: "Aguanté por él"

LEER MÁS
Onelia Molina lanza inesperado comentario sobre posible fin de amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria: "No influye"

Onelia Molina lanza inesperado comentario sobre posible fin de amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria: "No influye"

LEER MÁS
Said Palao sorprende al revelar la fecha en que planea tener un hijo con Alejandra Baigorria: "Ya está decidido"

Said Palao sorprende al revelar la fecha en que planea tener un hijo con Alejandra Baigorria: "Ya está decidido"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López revela por primera vez qué amigo de Christian Cueva le habría presentado a Pamela Franco

Pamela López revela por primera vez qué amigo de Christian Cueva le habría presentado a Pamela Franco

LEER MÁS
Monique Pardo gana demanda a Gisela Valcárcel y América Televisión: recibiría S/30.000 por accidente en programa

Monique Pardo gana demanda a Gisela Valcárcel y América Televisión: recibiría S/30.000 por accidente en programa

LEER MÁS
Mario Irivarren acusa a ‘Esto es guerra’ de exponerlo con preguntas polémicas para ganar rating: “A costa de mi incomodidad”

Mario Irivarren acusa a ‘Esto es guerra’ de exponerlo con preguntas polémicas para ganar rating: “A costa de mi incomodidad”

LEER MÁS
Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: "Ni Acuña"

Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: "Ni Acuña"

LEER MÁS
Mario Irivarren se rehúsa a confirmar si es amigo de Alejandra Baigorria y ella lo confronta en vivo: "Aguanté por él"

Mario Irivarren se rehúsa a confirmar si es amigo de Alejandra Baigorria y ella lo confronta en vivo: "Aguanté por él"

LEER MÁS
Aniversario de Arequipa 2025: 9 CONCIERTOS confirmados para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 9 CONCIERTOS confirmados para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Espectáculos

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota