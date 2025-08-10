HOYSuscripcion LR Focus

Said Palao sorprende al revelar la fecha en que planea tener un hijo con Alejandra Baigorria: "Ya está decidido"

Said Palao confirmó que junto a Alejandra Baigorria ya definieron cuándo será la llegada de su primer hijo, decisión que tomaron tras evaluar sus proyectos personales y familiares.

Said Palao sorprende al revelar la fecha en que planea tener un hijo con Alejandra Baigorria. Foto: Composición LR/Difusión/Instagram
Said Palao confesó frente a cámaras que ya tiene decidido junto a Alejandra Baigorria cuándo iniciarán la búsqueda de su primer hijo. En entrevista con el programa 'Más Espectáculos', el guerrero reveló que el plan es concretar la llegada del bebé en 2026, dejando claro que este año está dedicado a otros compromisos familiares.

Durante la conversación, Palao aseguró que la etapa de recién casados les está permitiendo disfrutar y fortalecer su relación antes de dar el siguiente paso. “No, aún no. Para el próximo año hemos dicho, este año aún no. Ya está decidido”, respondió cuando el reportero le preguntó si ya habían ‘encargado’ al “Saidcito”.

PUEDES VER: Expareja de Steve Palao sorprende al confesar que Said y Austin no visitan a su hermanita: 'Ellos saben'

lr.pe

Said Palao y Alejandra Baigorria ponen fecha a la llegada de su primer hijo

En su intervención televisiva, Said Palao contó que la decisión de postergar el nacimiento de su bebé responde a proyectos que ambos tienen en marcha. “Vamos a intentar que sea un hecho el próximo año porque este año tenemos bastantes proyectos y cositas, y para este tipo de planificaciones hay que dedicarle el tiempo”, explicó.

Said también destacó la estabilidad de su matrimonio con Baigorria, a quien calificó como su compañera de vida en todo sentido. “Es una relación normal, estamos felices”, afirmó con una sonrisa.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria se molesta con Said Palao por llevarla a extraño lugar y sus cuñadas intervienen: 'No me gustan esas cosas'

lr.pe

Alejandra Baigorria evita pronunciarse sobre denuncia contra el padre de Said

Paralelamente, Alejandra Baigorria fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego', donde se le consultó por la denuncia contra su suegro, Steve Palao. Fiel a su postura, la ‘Gringa de Gamarra’ rechazó dar declaraciones sobre el tema. “Yo tengo tantos problemas en mi vida que no me voy a ganar uno ajeno. Yo respeto y todo, pero como respeto justamente es un tema en el que no me voy a meter", respondió.

El padre del guerrero fue acusado por Beatriz Cahua, quien aseguró que mantuvo una relación de 10 años con él y que fruto de ese vínculo nació una niña, hoy de 7 años, a la que supuestamente nunca ha querido conocer ni dedicar tiempo.

