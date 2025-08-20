HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López se borra para siempre enorme tatuaje de Cueva en medio polémica por pensión de sus hijos

La empresaria Pamela López sorprendió al mostrar en TV el proceso de eliminación del tatuaje, el cual antes llevaba con orgullo como signo de su unión familiar con su aún esposo Christian Cueva.

Pamela López y Christian Cueva continúan casados. Foto: composición LR/América TV/FPF
Pamela López ha vuelto a ser noticia por una decisión radical tras revelar que Christian Cueva le depositó S/.12.000 como pensión de sus hijos. En medio de una creciente tensión legal, la aún esposa del futbolista decidió eliminar de su piel el tatuaje que compartía con él, símbolo de una etapa que quedó atrás para siempre.

La imagen, que representaba a su hogar y destacaba con la frase "familia bendecida", fue borrada mediante un procedimiento láser que la misma novia de Paul Michael accedió a mostrar en televisión a través de Willax.

PUEDES VER: Pamela López admite que sí besó a Piero Arenas y que Christian Cueva lo sabía: "Fui yo quien se lo contó"

Pamela López borra tatuaje familiar de Christian Cueva

Pamela López decidió borrar para siempre el enorme tatuaje que la unía simbólicamente con Christian Cueva y en el que el pelotero aparecía. La imagen, ubicada en su espalda, representaba a su familia y había sido mostrada con orgullo en años anteriores. Esta vez, sin palabras, pero con imágenes claras del procedimiento láser, la empresaria compartió el proceso en 'Amor y fuego', dejando en evidencia que el vínculo tatuado ya no forma parte de su presente.

Esta acción no pasó desapercibida. En un contexto donde ambos han intercambiado cartas notariales y declaraciones públicas, el gesto de la popular Kittypam fue interpretado como una señal de un punto final en su vínculo. Aunque la empresaria no ofreció mayores detalles sobre el motivo, el momento elegido para hacerlo —en plena disputa por el bienestar de sus hijos— ha generado reacciones en figuras de la farándula nacional, como Peluchín y Gigi Mitre.

PUEDES VER: Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

Peluchín y Gigi Mitre reaccionan al tatuaje borrado de Pamela López

Durante la transmisión de 'Amor y fuego', Gigi Mitre y Peluchín no se guardaron ningún comentario sarcástico sobre el tatuaje de Pamela López. En particular, Rodrigo Gonzáles ironizó sobre el lema que acompañaba la imagen y lanzó un fuerte dardo contra Christian Cueva. "Y es así como Pamela le dice adiós. ¿Qué va a ser familia bendecida con el satánico ese?", arremetió el conductor en referencia al pelotero.

