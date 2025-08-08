Renzo Spraggon impacta al confesar en vivo cuáles eran sus intenciones con Pamela López: “Me gustaba”

Renzo Spraggon habló por primera vez sobre las verdaderas intenciones que tenía con Pamela López, pareja del salsero Paul Michael. El modelo argentino aseguró en el programa ‘La noche habla’ que no solo sentía una atracción física por la todavía esposa de Christian Cueva, sino otras cosas. “Me gustaba y me la quería co…”, sostuvo en un inicio, dejando sorprendidos a los presentadores Tilsa Lozano y Ric la Torre.

La revelación de Spraggon se produjo durante una discusión en vivo con Elías Montalvo, quien lo acusó de permanecer en Perú únicamente para provocar ampays y así generar ingresos en el mundo del espectáculo.

¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Renzo Spraggon con Pamela López?

Renzo Spraggon, modelo recordado por sus romances con Marina Mora y Mónica Cabrejos, y que recientemente aseguró haberse dado ‘tres besos pico’ con Pamela López, reveló en vivo cuáles eran sus intenciones con la trujillana, todo a raíz de una discusión con Elías Montalvo.

“Yo no tengo nada contra ti (Renzo). No hay de malo aceptar que dijiste que aquí se vive de la polémica y el chisme. No estoy diciendo que tú has planeado el ampay con Pamela (López), yo te he dicho que...”, expresaba Elías, cuando fue interrumpido por Spraggon.

“Lo que yo te he dicho Elías es que yo me la quería co… a Pamela. Que me gustaba y me la quería co... Le dije que me la presente. Se lo dije en el gimnasio", contó el argentino. Incluso Montalvo confirmó que esa fue exactamente la respuesta que le dio el extranjero cuando le preguntó por la esposa de Christian Cueva.

Pamela López aclara que nunca se besó con Renzo Spraggon

Durante una entrevista para ‘Magaly TV: la firme’, Pamela López negó que se haya dado ‘piquitos’ con Renzo Spraggon, cómo él aseguró en el mismo programa. “Solo puedo decir que toda la historia que contó en tu programa no es verdad, es falso”, aclaró.

“Solo puedo decir que su historia está mal contada, hay mucha imaginación y ansias de poder estar en vigencia. Conmigo no funcionará, tengo varios frentes con quien tengo que seguir lidiando”, sentenció López.