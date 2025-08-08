HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley
Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     
Entretenimiento

Renzo Spraggon impacta al confesar en vivo cuáles eran sus intenciones con Pamela López: “Me gustaba”

Modelo argentino Renzo Spraggon cometió infidencia y no se midió con sus palabras al revelar lo que quería de Pamela López. 

Renzo Spraggon asegura que Pamela López le dijo 'Me gustas' y que se dieron tres besos picos. Foto: Composición LR/Instagram.
Renzo Spraggon asegura que Pamela López le dijo 'Me gustas' y que se dieron tres besos picos. Foto: Composición LR/Instagram.

Renzo Spraggon habló por primera vez sobre las verdaderas intenciones que tenía con Pamela López, pareja del salsero Paul Michael. El modelo argentino aseguró en el programa ‘La noche habla’ que no solo sentía una atracción física por la todavía esposa de Christian Cueva, sino otras cosas. “Me gustaba y me la quería co…”, sostuvo en un inicio, dejando sorprendidos a los presentadores Tilsa Lozano y Ric la Torre.

La revelación de Spraggon se produjo durante una discusión en vivo con Elías Montalvo, quien lo acusó de permanecer en Perú únicamente para provocar ampays y así generar ingresos en el mundo del espectáculo.

PUEDES VER: Pamela López niega besos con Renzo Spraggon y anuncia acciones legales contra el modelo, según 'Magaly TV, la firme'

lr.pe

¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Renzo Spraggon con Pamela López?

Renzo Spraggon, modelo recordado por sus romances con Marina Mora y Mónica Cabrejos, y que recientemente aseguró haberse dado ‘tres besos pico’ con Pamela López, reveló en vivo cuáles eran sus intenciones con la trujillana, todo a raíz de una discusión con Elías Montalvo.  

“Yo no tengo nada contra ti (Renzo). No hay de malo aceptar que dijiste que aquí se vive de la polémica y el chisme. No estoy diciendo que tú has planeado el ampay con Pamela (López), yo te he dicho que...”, expresaba Elías, cuando fue interrumpido por Spraggon.

“Lo que yo te he dicho Elías es que yo me la quería co… a Pamela. Que me gustaba y me la quería co... Le dije que me la presente. Se lo dije en el gimnasio", contó el argentino. Incluso Montalvo confirmó que esa fue exactamente la respuesta que le dio el extranjero cuando le preguntó por la esposa de Christian Cueva.

PUEDES VER: Renzo Spraggon revela detalles de su beso con Pamela López y muestra chats sobre coordinación de encuentro privado

lr.pe

Pamela López aclara que nunca se besó con Renzo Spraggon

Durante una entrevista para ‘Magaly TV: la firme’, Pamela López negó que se haya dado ‘piquitos’ con Renzo Spraggon, cómo él aseguró en el mismo programa. “Solo puedo decir que toda la historia que contó en tu programa no es verdad, es falso”, aclaró.

“Solo puedo decir que su historia está mal contada, hay mucha imaginación y ansias de poder estar en vigencia. Conmigo no funcionará, tengo varios frentes con quien tengo que seguir lidiando”, sentenció López.

Notas relacionadas
‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Emelec tras polémica con Pamela López

‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Emelec tras polémica con Pamela López

LEER MÁS
Renzo Spraggon insinúa en vivo que Paul Michael y Elías Montalvo tuvieron una aventura amorosa: ''Andaban juntos''

Renzo Spraggon insinúa en vivo que Paul Michael y Elías Montalvo tuvieron una aventura amorosa: ''Andaban juntos''

LEER MÁS
Pamela López niega besos con Renzo Spraggon y anuncia acciones legales contra el modelo, según 'Magaly TV, la firme'

Pamela López niega besos con Renzo Spraggon y anuncia acciones legales contra el modelo, según 'Magaly TV, la firme'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosángela Espinoza le dice “feo” a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: “Esa chica está ciega”

Rosángela Espinoza le dice “feo” a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: “Esa chica está ciega”

LEER MÁS
Jazmín Pinedo detiene su programa en vivo por llamada de su hija y se preocupa: “Puede ser una emergencia”

Jazmín Pinedo detiene su programa en vivo por llamada de su hija y se preocupa: “Puede ser una emergencia”

LEER MÁS
Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

LEER MÁS
Laura Huarcayo conmueve al hablar de sus deseos de enamorarse otra vez tras su divorcio con Dimitri Karagounis: “Siempre hay esa esperanza”

Laura Huarcayo conmueve al hablar de sus deseos de enamorarse otra vez tras su divorcio con Dimitri Karagounis: “Siempre hay esa esperanza”

LEER MÁS
Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

LEER MÁS
Thamara Gómez revela que volvió a romper con cómico Álvaro Aurora tras unirse a Son del Duke: “Le deseo todo lo mejor”

Thamara Gómez revela que volvió a romper con cómico Álvaro Aurora tras unirse a Son del Duke: “Le deseo todo lo mejor”

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Entretenimiento

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota