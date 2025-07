Macarena Gastaldo aseguró recientemente que Pamela López y el exchico reality Piero Arenas se besaron en una discoteca de Lince, justo cuando Christian Cueva buscaba reconciliarse con su aún esposa. Incluso, la modelo argentina afirmó que el propio futbolista los vio, lo que desató su furia y provocó que agrediera al jovencito.

Ante estos rumores, el propio Piero Arenas decidió pronunciarse y negó tales declaraciones. Sin embargo, admitió que sí coincidió con la trujillana en el local nocturno y que solo la saludó de manera cordial. “Mira, un besito no se le niega a nadie, pero esta vez puedo decir que no le he dado un beso”, reveló el ex integrante de ‘Esto es Guerra’ en el programa ‘Ponte en cola’.

Piero Arenas revela qué paso en discoteca con Pamela López y Christian Cueva

Piero Arenas, de 25 años, añadió también qué sucedió esa noche en la discoteca donde coincidió con Pamela López. “Fui a la discoteca, estuve paradito por ahí y saludo a mis amigos que estaban en el box y llego al que estaba Pamela López. La vi, la conozco, yo saludé a todo el mundo, me tomé un vaso. Le di un ósculo en la mejilla, me quedé ahí y me fui”, respondió.

Además, negó haber tenido algún encuentro con Christian Cueva esa noche. “No bailé con ella. Me parece raro que diga que tienen videos míos. No conversé nada”, contó en un inicio.

Finalmente, cuestionó duramente a Macarena Gastaldo por lo que considera una historia inventada. “Macarena no sé cómo inventa tanto, si fuera pareja de Macarena, qué miedo, la verdad... cómo alguien me puede defender en la discoteca, yo ando solo”, finalizó, volviendo a ratificarse en que no tuvo un altercado con el futbolista, pese a que la argentina confesó que había videos de esa pelea.