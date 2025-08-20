Una denuncia que sacude tanto al sistema judicial como a la opinión pública ha salido a la luz luego de las graves declaraciones de Karina, madre de Alexandra Díaz —conocida en el mundo digital como 'La Gordibuena'. Durante su aparición en Magaly TV, La Firme, la mujer reveló audios y mensajes que, según ella, evidencian cómo la fiscal Cyntia Ramírez le propuso un acuerdo extrajudicial con el exfutbolista Roberto Guizasola para archivar la denuncia por violencia sexual interpuesta contra él.

De acuerdo a la madre de Alexandra, la fiscal encargada del caso la llamaba para que llegara a un acuerdo con Guizasola y así pueda recibir un pago monetario por no seguir con la denuncia por violencia sexual contra el exfutbolista para "no exponer a más a la señorita y a la familia".

Madre de Alexandra Día revela que equipo de Guizasola busca querellar a su hija y a ella

Con profundo desaliento, Karina detalló que estas conversaciones no fueron aisladas. En los chats y audios mostrados al público, la fiscal Ramírez le sugiere llegar a un acuerdo con Roberto Guizasola, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían enfrentar "querellas legales de parte de él tanto como para su hija y ella". “No es justo que se nos pida negociar con alguien a quien hemos denunciado por un hecho tan grave”, expresó la madre de la joven.

"Su hija va a estar expuesta y van a estar detrás de ella. Como dice el abagado, nosotros estamos esperando que termine la cámara Gesell y ahí vamos a 'bombardear las pruebas'. También están pensando querellar a la señorita y que se están agarrando de que ha sido ampayada con el puma carranza, que ha salido en Magaly y todo lo demás", mencionó la fiscal Cyntia Ramírez a través de la llamada telefónica con la mamá de Alexandra.

Asimismo, en una de las pruebas telefónicas que presentó Karina, se mencionó que se había citado a Alexandra a una diligencia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte —una audiencia que finalmente no se realizó— lo cual la familia interpreta como otra irregularidad que refuerza su desconfianza en el proceso.

Ante la repercusión del caso, el abogado de las denunciantes, Edgar Veramendi, anunció que presentarán un recurso ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público para que se investigue la conducta de la fiscal. “No le corresponde a un fiscal hacer este tipo de diligencias y propuestas, y sobre todo se ponga de parte de los victimarios”, afirmó con determinación.