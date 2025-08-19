HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Orozco critica el ampay de Magaly Medina sobre Álvaro Paz de La Barra: "Bajo ese ampay"

Carlos Orozco se pronunció sobre el ampay de Magaly Medina a Álvaro Paz de la Barra, en donde señala que las imágenes carecen de evidencia de infidelidad y cuestionando la exageración mediática del reportaje.

El mundo del espectáculo peruano volvió a encenderse tras la difusión del último ampay presentado por Magaly Medina, esta vez protagonizado por el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, en donde se encontraba bailando con otra chica en una discoteca de Miraflores. Ante esto, el conductor y podcaster Carlos Orozco decidió criticar el reportaje difundido por el programa 'Magaly TV, la firme' con un estilo sarcástico sobre la forma en que se presentaron este tipo de revelaciones.

En medio de su comentario, Orozco lanzó frases irónicas que evidencian su incomodidad ante lo que considera un tratamiento exagerado del caso. Con expresiones como “¡Bajo ese ampay!”, y preguntas incisivas como “¿Dónde están las relaciones rotas, las mujeres dolidas, los matrimonios destruidos?”, el comunicador dejó en claro que, a su juicio, lo mostrado en televisión no era suficiente para causar la polémica que se intentaba generar.

PUEDES VER: Revelan cuánto habría cobrado Beéle por cantar en la lujosa fiesta de la hija de Acuña: "Solo el artista"

lr.pe

Carlos Orozco cuestiona el ampay de Álvaro Paz de la Barra y analiza el tratamiento mediático del reportaje

El locutor Daniel Marquina, panelista de su programa, mencionó que el ampay, muestra a Paz de la Barra disfrutando de una salida nocturna y bailando en compañía, pero sin imágenes que evidenciaran una infidelidad explícita: “Nunca lo vieron chapando, simplemente lo vieron bailando. ¿Cuál sería el problema?”. De esta manera, relativizó el impacto del reportaje, subrayando que se trataba más de una interpretación mediática que de un hecho contundente.

Por otro lado, Orozco lanzó una crítica directa a la manera en que Magaly Medina y su equipo suelen presentar este tipo de informes, aludiendo incluso a la periodista que realizó este reportaje, para señalar que este tipo de coberturas terminan generando más ruido que información real. Con un tono de burla, insistió en que lo anunciado como un gran descubrimiento terminó siendo, en realidad, un baile sin mayor trascendencia.

PUEDES VER: Casa de Jefferson Farfán sería embargada si no cumple con pagarle USD 47.750 a Melissa Klug: "Han pasado 9 años"

lr.pe

Ampay de Álvaro Paz de la Barra reaviva polémica sobre su relación con Sofía Franco

La relación entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra ha estado marcada por altibajos constantes. Aunque recientemente se les ha visto juntos en público, todavía no habrían formalizado su divorcio, lo que mantiene en incertidumbre el estado real de su vínculo. Este nuevo ampay genera expectativa y polémica, sobre todo porque la presentadora de televisión se encuentra de viaje por asuntos personales mientras Álvaro protagoniza un nuevo escándalo mediático.

La postura de Orozco ha abierto el debate sobre los límites del periodismo de espectáculos y el impacto que puede tener en la vida privada de las personas. Para muchos, las imágenes difundidas carecen de peso para convertirse en un escándalo de tal magnitud, mientras que, para otros, el simple hecho de ser figura pública hace que Paz de la Barra esté expuesto a este tipo de cuestionamientos.

