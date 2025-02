La tensión entre Evelyn Vela y Melissa Klug sigue aumentando. En medio de la controversia generada por acusaciones entre sus hijas, la exbailarina no dudó en lanzar un comentario sarcástico que ha generado revuelo en la farándula peruana. Durante una reciente entrevista, la conocida 'Reina del sur' desestimó las críticas de la empresaria y cuestionó el origen de su fama.

Las declaraciones de Evelyn Vela surgen luego de que Melissa Klug expresara su molestia por ser mencionada constantemente en entrevistas. La 'Blanca de Chucuito' aseguró estar cansada de los comentarios de su examiga y le pidió que hablara de sus propios proyectos en lugar de referirse a ella. En respuesta, Vela lanzó una frase que rápidamente cobró fuerza.

¿Qué dijo Evelyn Vela sobre Melissa Klug?

En una entrevista con el diario Trome, Evelyn Vela se pronunció sobre las declaraciones de Melissa Klug y minimizó su relevancia en la televisión. Con un tono irónico, la exbailarina puso en duda la razón por la que su examiga se volvió famosa. "Yo tengo veinte años en televisión y he trabajado en varios programas. Ella (Melissa), ¿por qué o quién se hizo conocida? Ja, ja, ja", declaró la empresaria, dejando entrever que la notoriedad de la actual pareja de Jesús Barco surgió a raíz de su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Este comentario ha encendido nuevamente la polémica entre ambas, quienes en el pasado fueron grandes amigas, pero que en los últimos años han protagonizado diversos desencuentros en el ámbito mediático. La rivalidad entre Evelyn Vela y Melissa Klug y sobre todo, sus declaraciones, siguen dando de qué hablar en la farándula.

Evelyn Vela defiende a su hija tras críticas

Más allá del enfrentamiento con Melissa Klug, Evelyn Vela también salió en defensa de su hija, Anne Thorsen, luego de que Samahara Lobatón la acusara de haber tenido un romance con la expareja de su hermana Melissa Lobatón. Según la hija de Klug, este hecho representaría una "traición" dentro de su familia.

Sin embargo, Evelyn Vela descartó estas afirmaciones y aseguró que su hija no tiene nada que aclarar al respecto. "Mi hija no es parte de la farándula, ella no puede estar en escándalos ni ponerse al mismo nivel. Además, no tiene nada de qué hablar porque todo es falso", explicó.

Cuando se le consultó si Anne Thorsen se sentía afectada por la controversia, Vela fue enfática al señalar que su hija no presta atención a estos rumores. "Para nada. Ella toma las cosas de quien vienen. Mi hija está concentrada en todas las cosas que le vienen muy pronto y en sus estudios. Además, sabe que la gente feliz no jode", concluyó la empresaria.