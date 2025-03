El esperado regreso de Melissa Klug al programa de confesiones 'El valor de la verdad' promete causar gran polémica en el mundo del espectáculo. Esta vez, la popular 'Blanca de Chucuito' ocupará el temido sillón rojo el próximo 30 de marzo, convirtiéndose en la tercera participante de la temporada. Según adelantó el conductor Beto Ortiz, las declaraciones de la empresaria podrían dejar a varios personajes del medio en la mira, incluida su exmejor amiga Evelyn Vela.

Evelyn Vela y su advertencia a Melissa Klug tras revelaciones en 'EVDLV'

Las declaraciones de Beto Ortiz en torno a lo que Melissa Klug podría decir han generado expectativa en la farándula peruana. Según el conductor, la ‘Blanca de Chucuito’ dejaría a más de un personaje en evidencia, y uno de los nombres que más ha resonado es el de Evelyn Vela, su exmejor amiga.

Ante esta situación, Evelyn Vela ha manifestado estar completamente tranquila y no teme a lo que Melissa Klug pueda decir en el programa de Latina. “Estoy tranquila, vamos a esperar al domingo porque recuerda que el que ríe al último, ríe mejor, porque yo la fulmino en un minuto”, aseguró en declaraciones a Trome. La empresaria mostró su molestia y aseguró que no se aprovecha de su vida personal para obtener beneficios mediáticos: “Qué va a saber de mí, yo no lucro con mis cosas”, sentenció.

¿Qué pasó para que Evelyn Vela y Melissa Klug se distanciaran?

El distanciamiento entre ambas figuras públicas ha sido tema de conversación en los últimos meses. Según declaraciones de Samahara Lobatón en el programa 'América hoy', la ruptura de la amistad se dio cuando la hija de Evelyn, Anne Thorsen, se habría involucrado sentimentalmente con el exenamorado de Melissa Lobatón, la hija de la 'Blanca de Chucuito'.

“Nosotros hemos crecido juntas toda la vida, pese a que Evelyn y mi mamá hayan tenido sus diferencias en algún momento”, explicó Samahara. La influencer reveló que la relación sentimental de Anne con el ex de Melissa Lobatón fue vista como una traición, especialmente considerando que ambas jóvenes mantenían un vínculo cercano. “Obviamente la chiquita lo negó todo, pero qué se puede esperar si en verdad no tiene códigos”, agregó la hija de Melissa Klug, dejando clara su postura ante el conflicto.