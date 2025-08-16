HOYSuscripcion LR Focus

Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

Milett Figueroa se mostró nerviosa cuando La Chola Chabuca le recordó el encuentro que tuvieron hace años, cuando la actriz estaba al lado del actor Christian Meier.

Milett Figueroa estuvo en 'Esta noche'. Foto: Composición LR/AméricaTV | america tv

Milett Figueroa fue la invitada especial de ‘Esta noche’ con La Chola Chabuca, donde habló sobre su relación actual con Marcelo Tinelli. La exchica reality reveló que estuvo siete años soltera antes de encontrar a la persona indicada en el argentino, con quien inició su historia de amor durante su participación en el reality ‘Bailando 2023’.

Durante la entrevista, La Chola Chabuca le consultó sobre los rumores de romances con figuras como Pablo Heredia, Bruno Agostini y Guty Carrera, a lo que Milett respondió que no prestaba atención a lo que estos personajes pudieran decir sobre ella. Además, la sorprendió al mencionar el encuentro que tuvieron en el museo de Mario Testino, donde ella estaba del brazo del actor Christian Meier. Al hablar de ese momento, la actriz y cantante se mostró nerviosa: “Me estás metiendo en problemas”, comentó entre risas.

lr.pe

Milett Figueroa responde al ser consultada sobre su relación con Christian Meier

Milett Figueroa se refirió a su vínculo con Christian Meier, con quien salió brevemente en 2014, aunque la relación nunca llegó a formalizarse. La exchica reality dejó en claro que prefiere no hablar de su pasado amoroso por respeto a Marcelo Tinelli. “Prefiero yo no hablar de temas de mi vida pasada por respeto a mi relación”, comentó la modelo peruana.

En cuanto a sus otras relaciones, Milett explicó que a lo largo de su vida conoció a distintas personas y formó amistades, siempre actuando con respeto. “No considero que esté mal haber salido con algunas personas. Malo no hice a nadie”, sentenció.

Además, la actriz y modelo se pronunció sobre las exparejas de Marcelo Tinelli que han hablado de él, dejando claro que no le afecta. “Lo que no fue en tu año no te hace daño”, afirmó, y agregó que todas las relaciones aportan experiencias y enseñanzas. “Todas las relaciones yo siento que llegan a tu vida, así hayan sido parejas o no, a enseñarte. Se respeta el pasado siempre”, concluyó.

Milett Figueroa minimiza a Pablo Heredia

En otro momento de la entrevista, Milett Figueroa aseguró que Marcelo Tinelli es el primer argentino con el que mantiene una relación seria, pese a que meses atrás el actor Pablo Heredia reveló en ‘El valor de la verdad’ que ambos habían tenido un breve romance y que él estaba muy interesado en ella. “Para mí él (Marcelo Tinelli) es mi primer argentino”, afirmó la modelo.

Sin embargo, cuando La Chola Chabuca mencionó al ex de Flavia Laos, Milett aclaró: “Él nunca fue mi novio”. Además, Ernesto Pimentel recordó que, según declaraciones del actor, él había perdido la cabeza por ella; a lo que la exchica reality respondió de manera cordial: “Bueno, le mandamos un beso grande”.

