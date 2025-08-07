HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Entretenimiento

Thamara Gómez revela que volvió a romper con cómico Álvaro Aurora tras unirse a Son del Duke: “Le deseo todo lo mejor”

La exintegrante de Corazón Serrano, Thamara Gómez, sorprendió al anunciar el fin de su romance con el popular cómico ambulante de la Chabuca Granda, Álvaro Aurora. 

Thamara Gómez y Álvaro Aurora cuentan con 26 y 24 años respectivamente. Foto: Composición LR/Facebook/Instagram.
Thamara Gómez y Álvaro Aurora cuentan con 26 y 24 años respectivamente. Foto: Composición LR/Facebook/Instagram.

Thamara Gómez, famosa exintegrante de Corazón Serrano, anunció en una trasmisión en vivo que volvió a separarse de Álvaro Aurora, el cómico ambulante con quien inició una relación en octubre de 2024. El romance estuvo marcado con muchos altibajos, ya que terminaron en junio de este año y, semanas después, la cantante confirmó que habían retomado su noviazgo.

La decisión de poner fin nuevamente a la relación fue tomada por Thamara en medio de su sorpresiva incorporación al grupo Son del Duke. “Le deseo todo lo mejor”, señaló la artista de cumbia, dejando en claro que la ruptura se dio en buenos términos.   

PUEDES VER: Thamara Gómez debuta en Son del Duke con éxitos de Corazón Serrano y usuarios reaccionan: “Eso sí es venganza”

lr.pe

¿Thamara Gómez reveló la causa de su nueva ruptura con Álvaro Aurora?

Durante su transmisión en vivo, Thamara Gómez, de 26 años, confirmó que volvió a separarse de Álvaro Aurora. Sin embargo, la cantante no expuso los motivos de esta ruptura. Aun así, sus declaraciones dejan entrever que la relación terminó en buenos términos, ya que le deseó lo mejor al cómico ambulante.

“Si chicos estoy soltera. Es la verdad. Yo le deseo todo lo mejor y muchos éxitos a Álvaro. Pero las cosas suelen pasar así. Que le vaya muy bien en sus proyectos. Gracias por el cariño a la gente también que me está apoyando en esta nueva etapa de mi vida con Son del Duke.”, dijo la exintegrante de Corazón Serrano.

Por otro lado, la vocalista se mostró entusiasmada por su reciente incorporación a Son del Duke. “Apóyenos la verdad porque hay mucho talento, hay chicas guapas. Yo he venido a sumar porque es un equipo, una empresa. Se vienen cosas bonitas con Son del Duke”, señaló Thamara.

PUEDES VER: Thamara Gómez es ampayada con cómico ambulante Álvaro Aurora en actitud cariñosa tras escandalosa ruptura

lr.pe

¿Por qué Thamara Gómez abandonó Corazón Serrano?

Thamara Gómez contó en una entrevista con el podcast ‘Coneros cast’ el verdadero motivo que la obligó a alejarse de Corazón Serrano, grupo donde entró desde muy jovencita. Admitió que tuvo fuertes peleas con Estrella Torres hasta por un cargador.

“He tenido peleas así porque en ese momento era como que una chica muy inmadura. Un día nos peleamos por un cargador con Estrella. Hasta nos íbamos a ir de las manos por un cargador, nos separaron", declaró.

Sin embargo, lo que motivó su salida del grupo piurano fue cuando el ómnibus del grupo sufrió un choque en donde fallecieron 7 personas en 2016. "Luego del accidente de Corazón Serrano. Entré como que, en ansiedad, en depresión y como que ya lloraba, lloraba todos los días. Sentía que ya había terminado un ciclo para mí", sostuvo.

Notas relacionadas
Thamara Gómez debuta en Son del Duke con éxitos de Corazón Serrano y usuarios reaccionan: “Eso sí es venganza”

Thamara Gómez debuta en Son del Duke con éxitos de Corazón Serrano y usuarios reaccionan: “Eso sí es venganza”

LEER MÁS
De Corazón Serrano a Son del Duke: la vez que Thamara Gómez rompió el silencio sobre su salida de la agrupación piurana

De Corazón Serrano a Son del Duke: la vez que Thamara Gómez rompió el silencio sobre su salida de la agrupación piurana

LEER MÁS
Son del Duke anuncia a Thamara Gómez como su nueva integrante y causa revuelo en redes: "Esto se prendió"

Son del Duke anuncia a Thamara Gómez como su nueva integrante y causa revuelo en redes: "Esto se prendió"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melcochita se pronunció sobre el proyecto que busca declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación: "Nadie es eterno"

Melcochita se pronunció sobre el proyecto que busca declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación: "Nadie es eterno"

LEER MÁS
Exreportero de ATV destapa la verdadera causa del conflicto entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: “Tenían un pacto”

Exreportero de ATV destapa la verdadera causa del conflicto entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: “Tenían un pacto”

LEER MÁS
Dayanita rompe en llanto al pedir ayuda económica y preocupa con su mensaje: “Ya no quiero seguir con esto”

Dayanita rompe en llanto al pedir ayuda económica y preocupa con su mensaje: “Ya no quiero seguir con esto”

LEER MÁS
Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de TikTok por sorprendente precio en miles de soles: “Está súper buena”

Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de TikTok por sorprendente precio en miles de soles: “Está súper buena”

LEER MÁS
Allison Pastor revela que Erick Elera la conquistó pese a que lo rechazó por 2 años: "Lo paraba dejando en visto"

Allison Pastor revela que Erick Elera la conquistó pese a que lo rechazó por 2 años: "Lo paraba dejando en visto"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Entretenimiento

Mario Irivarren evita responder si se casará con Onelia Molina y Magaly Medina le advierte: "Él no se quiere casar contigo"

Mario Irivarren evita responder si se casará con Onelia Molina y Magaly Medina le advierte: "Él no se quiere casar contigo"

¿Qué artistas vienen a Arequipa 2025? Cantantes confirmados para la Feria por el aniversario de la Ciudad Blanca

Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota