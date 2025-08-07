Thamara Gómez revela que volvió a romper con cómico Álvaro Aurora tras unirse a Son del Duke: “Le deseo todo lo mejor”

Thamara Gómez, famosa exintegrante de Corazón Serrano, anunció en una trasmisión en vivo que volvió a separarse de Álvaro Aurora, el cómico ambulante con quien inició una relación en octubre de 2024. El romance estuvo marcado con muchos altibajos, ya que terminaron en junio de este año y, semanas después, la cantante confirmó que habían retomado su noviazgo.

La decisión de poner fin nuevamente a la relación fue tomada por Thamara en medio de su sorpresiva incorporación al grupo Son del Duke. “Le deseo todo lo mejor”, señaló la artista de cumbia, dejando en claro que la ruptura se dio en buenos términos.

¿Thamara Gómez reveló la causa de su nueva ruptura con Álvaro Aurora?

Durante su transmisión en vivo, Thamara Gómez, de 26 años, confirmó que volvió a separarse de Álvaro Aurora. Sin embargo, la cantante no expuso los motivos de esta ruptura. Aun así, sus declaraciones dejan entrever que la relación terminó en buenos términos, ya que le deseó lo mejor al cómico ambulante.

“Si chicos estoy soltera. Es la verdad. Yo le deseo todo lo mejor y muchos éxitos a Álvaro. Pero las cosas suelen pasar así. Que le vaya muy bien en sus proyectos. Gracias por el cariño a la gente también que me está apoyando en esta nueva etapa de mi vida con Son del Duke.”, dijo la exintegrante de Corazón Serrano.

Por otro lado, la vocalista se mostró entusiasmada por su reciente incorporación a Son del Duke. “Apóyenos la verdad porque hay mucho talento, hay chicas guapas. Yo he venido a sumar porque es un equipo, una empresa. Se vienen cosas bonitas con Son del Duke”, señaló Thamara.

¿Por qué Thamara Gómez abandonó Corazón Serrano?

Thamara Gómez contó en una entrevista con el podcast ‘Coneros cast’ el verdadero motivo que la obligó a alejarse de Corazón Serrano, grupo donde entró desde muy jovencita. Admitió que tuvo fuertes peleas con Estrella Torres hasta por un cargador.

“He tenido peleas así porque en ese momento era como que una chica muy inmadura. Un día nos peleamos por un cargador con Estrella. Hasta nos íbamos a ir de las manos por un cargador, nos separaron", declaró.

Sin embargo, lo que motivó su salida del grupo piurano fue cuando el ómnibus del grupo sufrió un choque en donde fallecieron 7 personas en 2016. "Luego del accidente de Corazón Serrano. Entré como que, en ansiedad, en depresión y como que ya lloraba, lloraba todos los días. Sentía que ya había terminado un ciclo para mí", sostuvo.