Chikiplum denuncia que fue estafado al comprar un auto con orden de captura: "Se llevaron al depósito"

El cómico José Luis Ríos, más conocido como Chikiplum, atraviesa un complicado momento legal luego de descubrir que el auto que compró en febrero de este año tenía orden de captura y embargo. El artista contó que la policía lo intervino y que el vehículo fue llevado al depósito. “Ahora tengo que pagar por faltas que no cometí”, lamentó.

Según relató el humorista, la unidad presentaba papeletas acumuladas y una orden de detención desde el año pasado (2024), hechos que desconocía al momento de la compra. La situación lo ha puesto en el centro de un problema judicial que asegura no haber provocado.

Chikiplum es víctima de estafa tras comprar auto con orden de detención

La expareja de Chikiluna narró que la transacción se realizó sin ningún problema inicial. Sin embargo, el vehículo tenía serios antecedentes. Fue durante un control policial que se enteró de la situación: “Me intervinieron y llevaron al depósito porque el auto tiene orden de captura y embargo desde el año pasado”, contó.

Ahora, la expareja de Chikipluna enfrenta un proceso legal y busca resolver las sanciones económicas que le fueron atribuidas sin ser responsable.

Chikiplum se pronuncia sobre su posible ingreso a 'JB en ATV'. Foto: difusión

Chikiplum no descarta regresar a trabajar con Jorge Benavides

El actor cómico sorprendió al hablar sobre una posible vuelta al programa ‘JB en ATV’, dirigido por Jorge Benavides. Si bien actualmente se encuentra enfocado en su temporada en el circo, el artista dejó abierta la puerta a un eventual regreso.

Chikiplum recordó que renunció al espacio humorístico en su momento por diferencias laborales: “No tuvimos un acuerdo”, declaró anteriormente. Sin embargo, hace unas semanas fue invitado al set de ATV, donde se reencontró con sus excompañeros. “La semana pasada me invitaron y yo feliz de ir”, expresó.

A pesar de la buena acogida, aclaró que no existe una propuesta formal para reincorporarse: “No hemos hablado nada sobre regresar, pero si se da, yo agradecido porque todo trabajo es bien recibido, y en el programa me siento como en casa”, aseguró.