Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Milett Figueroa minimiza romance con Pablo Heredia y asegura: "Para mí, Tinelli es mi primer argentino"

La modelo resaltó que Marcelo Tinelli es el primer argentino en su vida, en entrevista con La Chola Chabuca.

La modelo abrió su corazón y minimizo las declaraciones del actor, Pablo Heredia.
La modelo abrió su corazón y minimizo las declaraciones del actor, Pablo Heredia. | Foto: Composicion LR

En una entrevista para el programa “La Chola Chabuca”, que se emitirá este sábado 16 de agosto, Milett Figueroa se refirió a las versiones que la vincularon sentimentalmente con el actor argentino Pablo Heredia. “Para mí, Marcelo Tinelli es mi primer argentino”, expresó la modelo peruana, resaltando la relevancia de su actual pareja en su vida personal.

Durante la grabación del programa, Figueroa respondió a las preguntas sobre su vida sentimental y recordó cómo se conoció con Marcelo Tinelli en 2023, cuando participó en el programa argentino “Bailando 2023”. La conversación tomó un giro emotivo cuando Tinelli apareció por sorpresa a través de un mensaje grabado, marcando su primera participación en la televisión peruana. El conductor argentino reafirmó públicamente su relación con la modelo.

lr.pe

Milett Figueroa y Pablo Heredia: esto dijo la modelo tras nuevos rumores

En junio del presente año, Pablo Heredia afirmó en el programa “El Valor de la Verdad” que tuvo una breve relación con Milett Figueroa, lo que generó un revuelo mediático. Estas declaraciones motivaron que el tema se mantuviera vigente en el entorno del espectáculo.

Figueroa, al ser consultada por el tema en “La Chola Chabuca”, no confirmó las afirmaciones de Heredia y optó por destacar su actual vínculo con Marcelo Tinelli, al que describió como su “primer argentino”. Meses antes, Martha Valcárcel, madre de la modelo, ya había respondido a las versiones de Heredia, asegurando que las historias carecían de sustento y defendiendo la estabilidad de su hija.

