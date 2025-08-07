Durante la reciente edición de ‘América hoy’, emitida este 7 de agosto, Ethel Pozo anunció que Milett Figueroa estaría grabando ese mismo día una entrevista para el programa ‘Esta noche’, conducido por Ernesto Pimentel. La modelo regresó al Perú hace algunos días desde Argentina, justo cuando empezaron a circular rumores sobre una posible crisis con Marcelo Tinelli, quien estaría enfrentando dificultades económicas.

El anuncio de la entrevista generó diversas especulaciones en el set. Janet Barboza insinuó que la exchica reality podría estar alistando una revelación importante, siendo secundada por Valeria Piazza. “Yo creo que viene una primicia que va a contar Milett Figueroa este fin de semana. ¡Dios mío! ¿Seguirá con Marcelo Tinelli o contará que la relación llegó a su fin?”, expresó la exreina de belleza.

¿Milett Figueroa anunciará su regreso a 'América hoy'?

El regreso de Milett Figueroa al Perú ha generado todo tipo de teorías en los medios, principalmente sobre el estado actual de su relación con Marcelo Tinelli, quien se encuentra en Miami junto a su familia. Durante ‘América hoy’, Janet Barboza no descartó la posibilidad de que Milett anuncie una boda, mientras que Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', se aventuró a decir que la modelo podría estar esperando su primer hijo con el conductor argentino.

Por su parte, Kurt Villavicencio compartió en su programa ‘Todo se filtra’ imágenes de Milett llegando a las instalaciones de América Televisión, maquillada y con vestuario preparado para grabar. Aunque fue abordada por la prensa, la modelo optó por guardar silencio. Ante ello, el conductor de Panamericana Televisión especuló: “O de repente va a grabar una promoción para América hoy, porque se especuló que Valeria Piazza saldría”. Hasta el momento, no se ha confirmado nada oficialmente, pero se espera que todos los rumores se aclaren este sábado, cuando se emita la entrevista en ‘Esta noche’.

Milett Figueroa respondió si quería ser mamá con Marcelo Tinelli

A inicios de junio, Milett Figueroa estuvo como invitada en el pódcast de Edson Dávila, en donde fue consultada sobre la posibilidad de formar una familia con Marcelo Tinelli con quien tiene una diferencia de edad de 32 años. “Cuando uno está con una persona que ama, quiere todo con esa persona. No quiere solamente una cosa, un ratito, quiere todo. Compartir su vida”, expresó, dejando claro que no descarta tener un hijo con la figura argentina.

Sin embargo, Milett aclaró que en este momento no está buscando tener un bebé y resaltó la importancia de la planificación familiar. “Me cuido. Para tener un bebé tengo que planificar porque en mi vida no es que pase así no más. Obvio, hay que planificar porque un bebé no es cualquier cosa”, sentenció.