El avance del próximo episodio de 'Esta noche' ha generado gran expectativa entre los seguidores de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. En el adelanto difundido por América Televisión, se ve al conductor argentino enviando un mensaje cargado de ternura a la modelo peruana: "Te amo, mi vida", dice Tinelli, en lo que será su primera aparición en un programa de la televisión peruana.

La entrevista completa se emitirá este sábado 16 de agosto y promete ser una de las más reveladoras del ciclo conducido por la Chola Chabuca. Milett abrirá su corazón para hablar sobre su relación con Tinelli, mientras el presentador argentino se enlaza desde Buenos Aires para reafirmar públicamente sus sentimientos.

Marcelo Tinelli se enlaza por primera vez con la TV peruana y grita su amor por Milett Figueroa

Marcelo Tinelli, uno de los rostros más influyentes de la televisión argentina, decidió participar por primera vez en un programa peruano para hablar de su relación con Milett Figueroa. Su aparición en el avance de 'Esta noche' fue breve pero contundente: "Mi novia, mi mujer. Te amo, amor, te amo, mi vida", dijo con voz firme, dejando claro que su romance está más vivo que nunca.

Más adelante, la modelo peruana aparece cantando con mucho sentimiento 'El hombre que yo amo', de Myriam Hernández. Posteriormente, se le escucha afirmar no solo que nunca en su vida se había enamorado como ahora, sino también que Tinelli es su primer amor argentino.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: un romance que cruzó fronteras

La historia entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comenzó en 2023, cuando la modelo fue invitada a participar en el reality 'Bailando', entonces conducido y producido por el argentino. Lo que empezó como una colaboración profesional, pronto se transformó en una relación sentimental que captó la atención de los medios en ambos países. En pocas semanas, la química entre ellos se volvió evidente, y desde entonces no se han separado.

Hoy en día, la pareja luce su amor en público. Además, ha sido figura central de la serie de Prime Video 'Los Tinelli' y se ha mantenido firme en medio de la polémica que vincula al empresario con presuntas deudas económicas.