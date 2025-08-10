HOYSuscripcion LR Focus

Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

La modelo Milett Figueroa impactó al contar que mantiene un romance lleno de pasión con Marcelo Tinelli y ofreció detalles inéditos sobre su vida privada junto al conductor argentino.

Milett Figueroa compartió detalles de su relación con Marcelo Tinelli. Foto: Composición LR/Youtube/Instagram
Milett Figueroa compartió detalles de su relación con Marcelo Tinelli. Foto: Composición LR/Youtube/Instagram

Milett Figueroa se encuentra en Perú y su visita no pasó desapercibida. La modelo fue captada ingresando a los estudios de América Televisión tras la noticia de la crisis económica que enfrenta su pareja, Marcelo Tinelli, y las especulaciones de un posible distanciamiento. Sin embargo, en sus más recientes declaraciones dejó en claro que la relación continúa sólida y con mucha química.

Durante su participación en el pódcast 'X no decirlo', Milett sorprendió al hablar sin tapujos sobre su vida íntima con el conductor argentino. Respondió preguntas subidas de tono y aseguró que entre ellos no hay espacio para la monotonía: “Fantasías tenemos todos, pero todas las fantasías las cumplo con mi novio”, afirmó, dejando entrever que su romance con Tinelli sigue tan encendido como al principio.

Milett Figueroa y sus 'picantes' confesiones sobre su relación con Marcelo Tinelli

La modelo Milett Figueroa no dudó en declarar lo enamorada que está de Marcelo Tinelli y aseguró que la atracción entre ambos es tan intensa que se comunican con solo mirarse. “Hay momentos en los que ni siquiera estamos de noche ni nada, pero nos miramos y… nos gustamos tanto que no hay hora”, contó en el pódcast de Israel Dreyfus y Giancarlo Cossio.

Al ser consultada sobre qué parte del cuerpo de su pareja la ‘alocaba’, respondió sin pensarlo: “Todo, te lo juro”, asegurando que el sentimiento es mutuo. Además, confesó que no tienen horarios para disfrutar de su intimidad: “Yo detesto la rutina. La rutina es solamente para estar organizada con los horarios de trabajo, pero después no tiene que haber rutina”.

La actriz también reveló cuál es su rasgo favorito del presentador argentino: “Sus manos. Siempre se lo digo. Me encanta su porte también. Mide 1.90”. Recordó, incluso, que cuando lo vio por primera vez, antes de firmar su contrato con ‘Bailando’, quedó impactada por su atractivo.

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se casan?

En otro momento de la entrevista, Fiorella Alzamora, quien también estaba como invitada, no pudo evitar fijarse en el anillo de diamante que Milett Figueroa lucía en su mano izquierda. “Son detalles de amor”, respondió escuetamente la modelo.

Por su parte, en una conversación con Trome, Giancarlo Cossio, conductor del pódcast y mánager de Milett, no descartó la posibilidad de una boda con Marcelo Tinelli. “No puedo decir nada porque me mata, pero lo que se vio, es”, señaló, dejando abierta la duda sobre un posible compromiso.

