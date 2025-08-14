Laura Spoya vuelve a colocarse en medio de la polémica. El youtuber iOA recriminó a la exMiss Perú y expresó su molestia al ser insultado en el podcast 'Good Time' por la modelo. La empresaria defendió el restaurante del 'Cholo Mena', luego de que el creador de contenido, en su último video, calificara los platillos como una mezcla entre 'Popeyes y comida oriental'. Aunque dicha opinión causó polémica en redes sociales, Ioanis Patsis Morales no se calló ante el ataque de la influencer peruana.

"No entiendo por qué dar una opinión te hace merecedor de esto", escribió el youtuber iOA en una historia de Instagram. El post fue acompañado con un short video del momento en que Laura Spoya lo insulta por su crítica al restaurante Fumanchú.

Youtuber iOA habla sobre insulto de Laura Spoya. Foto: Instagram

Asimismo, el creador de contenido señaló que el término usado por los conductores de 'Good Time', indicando que el chifa del 'Cholo Mena' era 'criollo', no sería el correcto.

"Ellos dicen que (el chifa) es criollo para justificarlo, pero el término más correcto para ese argumento no sería 'criollo' (porque todos los chifas lo son), sino sería decir que 'es de autor' o 'es su versión reinterpretada",

¿Qué dijo Laura Spoya sobre el youtuber iOA?

En el episodio del miércoles 13 de agosto de 'Good Time', Mario Irivarren, Gerardo Pe y Laura Spoya se refirieron sobre la polémica entre el youtuber iOA y el 'Cholo Mena'. Sin embargo, la conductora de 'Al sexto día' insultó al creador de contenido por no saber la temática del restaurante de su compañero.

"Yo ya lo había probado (el chifa) cuando recién lo lanzó el año pasado y, obviamente, lo que dice iOA es que no sabe (el platillo) a chifa tradicional. Claro, pues hue***, porque no es tradicional. Es un chifa criollo", expresó la exMiss Perú.