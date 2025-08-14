HOYSuscripcion LR Focus

Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Streamers

Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

El influencer peruano iOA mostró su molestia por el insulto que recibió por parte de Laura Spoya en el podcast 'Good Time', luego de que la exMiss Perú defendiera el restaurante del Cholo Mena de las críticas hechas por el creador de contenido en su último video.

El youtuber iOA se pronunció tras recibir insulto de Laura Spoya en 'Good Time'.
El youtuber iOA se pronunció tras recibir insulto de Laura Spoya en 'Good Time'. | Foto: composición LR/YouTube/'Good Time'/Instagram

Laura Spoya vuelve a colocarse en medio de la polémica. El youtuber iOA recriminó a la exMiss Perú y expresó su molestia al ser insultado en el podcast 'Good Time' por la modelo. La empresaria defendió el restaurante del 'Cholo Mena', luego de que el creador de contenido, en su último video, calificara los platillos como una mezcla entre 'Popeyes y comida oriental'. Aunque dicha opinión causó polémica en redes sociales, Ioanis Patsis Morales no se calló ante el ataque de la influencer peruana.

"No entiendo por qué dar una opinión te hace merecedor de esto", escribió el youtuber iOA en una historia de Instagram. El post fue acompañado con un short video del momento en que Laura Spoya lo insulta por su crítica al restaurante Fumanchú.

PUEDES VER: Laura Spoya recuerda que invirtió más de US$ 200.000 en un salón de belleza en México, pero lo perdió todo por el huracán Otis: "Se fue a la m*****"

Youtuber iOA habla sobre insulto de Laura Spoya. Foto: Instagram

Youtuber iOA habla sobre insulto de Laura Spoya. Foto: Instagram

Asimismo, el creador de contenido señaló que el término usado por los conductores de 'Good Time', indicando que el chifa del 'Cholo Mena' era 'criollo', no sería el correcto.

"Ellos dicen que (el chifa) es criollo para justificarlo, pero el término más correcto para ese argumento no sería 'criollo' (porque todos los chifas lo son), sino sería decir que 'es de autor' o 'es su versión reinterpretada",

¿Qué dijo Laura Spoya sobre el youtuber iOA?

En el episodio del miércoles 13 de agosto de 'Good Time', Mario Irivarren, Gerardo Pe y Laura Spoya se refirieron sobre la polémica entre el youtuber iOA y el 'Cholo Mena'. Sin embargo, la conductora de 'Al sexto día' insultó al creador de contenido por no saber la temática del restaurante de su compañero.

"Yo ya lo había probado (el chifa) cuando recién lo lanzó el año pasado y, obviamente, lo que dice iOA es que no sabe (el platillo) a chifa tradicional. Claro, pues hue***, porque no es tradicional. Es un chifa criollo", expresó la exMiss Perú.

