Pamela Franco vuelve a estar en el ojo público luego de una fuerte acusación realizada por Pamela López, quien denunció a través de Instagram que una cantante de cumbia fotografió sin autorización a sus hijos en un aeropuerto, generándoles incomodidad. Aunque no mencionó nombres, las redes rápidamente vincularon la acusación a la actual pareja de Christian Cueva, quien publicó una imagen desde un avión poco después del mensaje.

“¡Pinocha, te permití todo! Pero lo que no te permito es que fotografíes a mis hijos sin ningún consentimiento, los pusieras nerviosos y eso no te lo voy a tolerar”, escribió López, visiblemente indignada. La situación escaló aún más cuando Vanessa Pumarica, amiga cercana de Pamela Franco, compartió un mensaje que sería en defensa de la cantante: “Una persona que te va a atacar es porque está podrida por dentro”, afirmó.

Vanessa Pumarica lanza mensaje contundente tras post de Pamela López

La publicación de Pamela López tras el tenso encuentro con Pamela Franco fue contundente: “Ten más sangre en la cara que ellos saben muy bien quién eres tú. Así que ya sabes, conmigo lo que quieras, con ellos nunca te atrevas a nada. ¡Advertida estás, Pinocha de la cumbia!”

La frase generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios apuntaron a Pamela Franco como la posible destinataria. En medio del escándalo, Vanessa Pumarica decidió responder desde su cuenta de Instagram, sin mencionar a López, pero con un mensaje que muchos interpretaron como defensa directa hacia la cantante.

“La boca habla de lo que el corazón está lleno, una persona que te va a atacar es porque está podrida por dentro y está buscando una interacción por las buenas o por las malas. Una persona feliz no jod*, esa es una manera impresionante de darte cuenta quién es una persona feliz o no. Una persona feliz, no jod*, así de sencillo. Entonces alguien que está ahí no es feliz y ve tu felicidad y tu brillo y dice: ‘yo tampoco quiero que ella sea feliz’”, expresó Pumarica.