Momentos de tensión se vivieron durante el concierto de Corazón Serrano en Tarapoto, evento realizado por el aniversario de la ciudad, cuando una fuerte aglomeración en el ingreso al campo ferial del Colegio Médico dejó cuatro personas heridas. Según reportaron medios locales, las víctimas presentaron signos de asfixia y una de ellas sufrió un corte en la pierna.

El hecho ocurrió la noche del domingo 10 de agosto, alrededor de las 11:00 p. m., cuando la cantidad de asistentes superó el aforo permitido. Decenas de personas quedaron atrapadas en el acceso principal, lo que provocó momentos de pánico y desesperación entre los presentes. Personal de salud llegó hasta la zona para atender a los afectados, quienes no presentaron lesiones de gravedad.

Aglomeración en concierto de Corazón Serrano deja heridos

La presentación del grupo piurano formaba parte de las actividades oficiales por el aniversario de Tarapoto y convocó a miles de fanáticos que llegaron desde distintas localidades para disfrutar de su música. Sin embargo, la masiva afluencia de público en el ingreso al campo ferial provocó que el acceso principal colapsara en cuestión de minutos.

Videos y fotos compartidos en redes sociales por los asistentes evidencian la gran cantidad de personas aglomeradas y las dificultades para ingresar al recinto. Algunos registros muestran cómo el acceso quedó completamente bloqueado, lo que incrementó el riesgo para quienes intentaban entrar o salir del lugar.

Corazón serrano comparte video del concierto de Tarapoto

Hasta el momento, los organizadores del evento no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni sobre las medidas que se tomarán para evitar incidentes similares en el futuro.

Por su parte, Corazón Serrano publicó en sus redes un video recopilando los mejores momentos del concierto, acompañado de un mensaje a sus seguidores: “¡Tarapoto, fue una locura! Qué increíble sentir su calor e increíble energía. ¡Tendremos sorpresas muy pronto!”. En las imágenes se observa el recinto completamente lleno, sin hacer referencia al incidente ocurrido en el ingreso.