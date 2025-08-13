HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Regalan a Briela Cirilo de Corazón Serrano un dibujo de su difunto abuelito y redes se conmueven: "Su ángel guardián"

En un concierto de Corazón Serrano, una fan le regaló a Briela Cirilo un dibujo que muestra a la cantante protegida por un 'ángel' que es su abuelo.

Briela Cirilo perdió a su abuelo cerca de inicios de junio
Briela Cirilo perdió a su abuelo cerca de inicios de junio | angielozada23 - TikTok | Composición LR

Un momento conmovedor vivió Briela Cirilo, cantante de Corazón Serrano, cuando recibió un dibujo de una fanática donde la cantante aparece junto a su abuelo fallecido, quien la protege como si fuera un ángel guardián. 'Bri' no pudo contener su emoción al ver el retrato y lo abrazó.

El instante fue captado por la usuaria de TikTok angielozada23, gran aficionada de la intérprete de 'Me duele' y 'Lo engreí'. En medio de un concierto reciente de Corazón Serrano, la joven le entregó el cuadro con el dibujo al anunciador y este, a su vez, se lo dio a Cirilo.

PUEDES VER: ‘No te preocupes por mí’, el nuevo éxito de Corazón Serrano en la voz de Ana Lucía Urbina que se ha viralizado en TikTok y Youtube

lr.pe

"Le regalé a Briela un cuadro muy especial: ella junto a su abuelito, su ángel guardián", es el texto con el que la dibujante acompaña el video donde se ve a la cantante con el retrato en sus manos. Tras contemplar la obra por un momento, ella hace un gesto de agradecimiento a la fan, para luego mirar al cielo, abrazar el cuadro y contemplarlo por un largo rato.

Los usuarios de TikTok quedaron conmovidos por el momento captado en cámara. "Le llegó al corazón ese cuadro, a quién no", "El detalle fue hermoso, pero la forma en como lo aprecia se le ve más bonito aún" y "¿Quién más lloró por este video tan lindo?", fueron algunos de los mensajes de la publicación.

PUEDES VER: Susana Alvarado comete curioso error en concierto de Corazón Serrano y fans reaccionan: “Enamorada soy como ella… no sé dónde estoy”

lr.pe

Briela Cirilo y la conexión especial con su abuelo

Aunque no se conocen muchos detalles sobre el abuelo de Briela Cirilo, la propia cantante comentó en una transmisión de TikTok que fue una figura muy importante durante su infancia, con quien compartió momentos gratos. Tras su muerte, ocurrida a mediados de 2025, la artista se ausentó de algunos eventos del grupo.

Ese mismo mes, durante una presentación de Corazón Serrano, 'Bri' interrumpió brevemente su interpretación del tema 'Dígale' y soltó algunas lágrimas, al recordar a su pariente fallecido. "Gracias por estar para mí, descansen, a los que madrugan, que Dios los ayude. Muchas bendiciones para ustedes", fueron las palabras de la artista ante los abundantes mensajes de apoyo de sus fans.

