Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reaparece tras agredir a su madre y confiesa estar arrepentida

Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, reapareció públicamente tras protagonizar un escandaloso episodio de violencia familiar durante la boda de su hermana con Said Palao. En la reciente edición del programa 'Amor y fuego', emitida el lunes 21 de julio, se difundieron imágenes donde se ve a la joven saliendo de una conocida discoteca en Barranco. Al ser abordada por un reportero del espacio televisivo, fue consultada sobre su arrepentimiento tras haber agredido físicamente a su madre, Verónica Alcalá. Con evidente incomodidad, respondió brevemente: “Por supuesto”.

El hecho, que generó indignación en redes sociales, ocurrió el pasado 26 de abril durante la celebración en el fundo Casablanca de Pachacámac, lugar donde se llevó a cabo la boda de Alejandra Baigorria. 'Amor y fuego' mostró las impactantes imágenes en las que Thamara patea y abofetea a su madre en medio del evento. Aunque hasta ahora no se ha esclarecido qué motivó el violento comportamiento, Rodrigo González comentó durante la transmisión que no logra entender cómo una hija puede reaccionar de esa manera en un contexto tan significativo como el matrimonio de su hermana.

Hermana de Alejandra Baigorria muestra arrepentimiento tras golpear a su madre

A casi tres meses del escándalo que remeció la boda de Alejandra Baigorria, Thamara Medina fue vista saliendo de una discoteca en Barranco, donde fue interceptada por las cámaras del programa 'Amor y fuego'. El reportero del espacio la abordó con una pregunta directa: “Thamara, desde que pasó el problema con tu mamá, ya no se te vio, no se te vio saliendo, declarando. ¿Qué nos puedes decir de eso?”. A lo que la joven, visiblemente incómoda, respondió: “Disculpa, es que yo no soy una persona de la farándula. Entonces, no voy a decirte mucho”.

Pese a su reticencia a dar declaraciones, Thamara no negó el incidente ni esquivó completamente el tema. Cuando se le preguntó si estaba arrepentida por haber agredido a su madre, respondió afirmativamente con un escueto “por supuesto”.

No obstante, al ser invitada por el reportero a pedir disculpas públicamente a su madre, evitó pronunciar palabra alguna y solo se limitó a lanzar un beso volado hacia la cámara antes de subir al taxi que la esperaba.