Alejandra Baigorria rompió su silencio luego de que su suegro, Steve Palao, padre de su esposo Said, fuera acusado por su expareja, Beatriz Cahuas, de no querer conocer a la hija de siete años que tienen en común.

En conversación con ‘Amor y fuego’, la ‘gringa de gamarra’ evitó profundizar en el tema pese a la insistencia del reportero. Sin embargo, dejó en claro que se trata de un asunto que debe ser resuelto por el patriarca de los Palao.“No es un tema mío, lo tienen que resolver ellos como familia, sobre todo su papá y punto”, sostuvo la influencer.

Tras pasar unas vacaciones junto a Said Palao y la hija del modelo, primero en Jamaica y luego en Estados Unidos, Alejandra Baigorria fue abordada por un reportero de ‘Amor y fuego’, quien le consultó por la denuncia contra su suegro, Steve Palao.

“Yo tengo tantos problemas en mi vida que no me voy a ganar uno ajeno. Yo respeto y todo, pero como respeto justamente es un tema en el que no me voy a meter”, señaló la empresaria, sonriente, sin mostrar molestia ante la incómoda pregunta.

“No es un tema mío, lo tienen que resolver ellos como familia, sobre todo su papá y punto. Yo la verdad no voy a opinar al respecto por respeto justamente a la familia y porque es un tema que no me compete opinar”, agregó.

Alejandra Baigorria afirma que ‘novela’ entre Mario Irivarren y Onelia Molina es aburrida

Durante su entrevista con ‘Amor y fuego’, Alejandra Baigorria también fue consultada por Onelia Molina y Mario Irivarren, quienes presuntamente retomaron su relación. No obstante, la empresaria fue sincera y aclaró que ese tema ya le parece muy aburrido y cansado. “No opino. Aburrido. No me interesa, me da flojera. Cámbiame de novela”, señaló la rubia a ‘Amor y fuego’.