Onelia Molina afirma tener contraseñas de Mario Irivarren, pero aclara por qué: "Respeto su privacidad"

Onelia Molina comentó detalles poco conocidos de su relación con Mario Irivarren y reveló por qué decidió darle una segunda oportunidad.

Onelia Molina también habló del motivo por el que no se ha casado con Mario
Onelia Molina también habló del motivo por el que no se ha casado con Mario | América TV / marioirivarren - Instagram | Composición LR

La relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren sigue atrayendo miradas en la farándula local. La modelo y odontóloga se presentó este lunes 11 de agosto en América Hoy y dio a conocer nuevos detalles de su romance con el streamer y exchico reality, como el hecho de que ella conoce su contraseña, aunque afirma que mantiene su privacidad.

Estas declaraciones se dieron como parte del segmento denominado 'Los mandamientos de una segunda oportunidad', uno de los cuales era "Tener la contraseña del celular, hasta que la muerte nos separe". Janet Barboza recordó que esta actitud trajo problemas en relaciones como la de Florcita y Néstor, pero Onelia aclaró el uso que le da a dicha información.

"Yo si tengo la contraseña de Mario, pero no me gustaría que agarre mi celular ni yo el de él. Respeto muchísimo su privacidad. Tengo (la contraseña) para (cosas como) 'Amor, cambia la canción', pero tampoco es como que entro. Siento que es respeto", precisó la arequipeña.

Onelia Molina revela por qué volvió con Mario Irivarren

En otro momento, Ethel Pozo le preguntó a Onelia Molina si Mario era el amor de su vida, y ella aprovechó para dar a conocer por qué lo aceptó de nuevo: "Sí. Si estoy con él y he decidido darle una segunda oportunidad es porque si siento que vale la pena y lo amo".

La integrante de 'EEG' también precisó por qué ambos no se han casado todavía, aunque no descartó hacerlo en el futuro. "Un tema de matrimonio va por el lado de nuestras creencias. Mario no cree en Dios. Me dice ‘todo lo que te haga feliz y lo que me haga feliz’, y si casarte para mí sí es una opción porque yo creo en Dios, yo haría todo por verte feliz", expresó.

