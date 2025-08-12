HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina explota en vivo contra producción por error en su programa: "No sé para qué chambeo tan temprano"

¡No lo toleró! Magaly Medina dio una orden a su equipo en 'Magaly TV, la firme', sin imaginar que no la seguirían al pie de la letra. Esto la llevó a lanzar una queja tajante en plena emisión.

No es la primera vez que Magaly Medina critica a su equipo en plena transmisión.
No es la primera vez que Magaly Medina critica a su equipo en plena transmisión. | Foto: composición LR/ATV

Magaly Medina volvió a explotar contra la producción de su programa por un inesperado error en vivo. Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', la conductora no pudo evitar su indignación cuando su equipo compartió un contenido que no era el que ella estaba solicitando. Todo comenzó cuando la 'Urraca' pidió que compartieran en pantallas un video determinado sobre el caso de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad', sin imaginar que sus indicaciones no serían seguidas al pie de la letra.

"No sé para qué chambeo tan temprano", manifestó con evidente molestia Magaly, quien es conocida por sus comentarios directos y sin filtros. No es la primera vez que la periodista protagoniza una escena similar, pues incluso ha llegado a cortar su programa en plena transmisión tras los impasses con sus colaboradores.

PUEDES VER: Magaly Medina se conmueve ante el llanto del padre de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "El sentimiento de culpa es inmenso"

lr.pe

Magaly Medina explota en vivo por error de la producción de 'Magaly TV, la firme'

La conductora Magaly Medina dedicó un segmento de su programa a la participación de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'. En un determinado momento, abordó la escena desgarradora en la que el padre de la exparticipante de Miss Perú se descompone tras escuchar por primera vez a su hija revelar los abusos que sufrió de parte de su padrastro. En esa línea, la 'Urraca' solicitó que la producción pasara el video en cuestión.

Sin embargo, grande fue su sorpresa al ver en pantallas el fragmento equivocado, lo que hizo que su expresión cambiara y se mostrara evidentemente molesta. "Este es el segundo, no es el primero", manifestó. Más adelante, su indignación creció a medida que no se corregía el error. "Vamos a lanzar el primero, ¿ya? Por favor, a ver si te ordenas en el switcher. Yo no sé para qué chambeo tan temprano", estalló la periodista mientras movía su cabeza en señal de desaprobación.

PUEDES VER: 'Prima' de Josimar lo desenmascara y expone la táctica que usó para que no descubran su infidelidad: "Me pidió el favor"

lr.pe

Magaly Medina corta su programa en plena transmisión tras error de producción

No es la primera vez que Magaly Medina se molesta con su producción por un error en vivo. Durante una emisión anterior de 'Magaly TV, la firme', la periodista interrumpió abruptamente la transmisión tras un error técnico que la sacó de quicio.

Mientras comentaba una nota sobre Milett Figueroa, la conductora dio pase a unos audios que debían estar subtitulados, pero al no recibir lo esperado, estalló en vivo: "¿No está subtitulado? No escucho nada", reclamó visiblemente molesta. Su incomodidad fue tal que lanzó una dura crítica a su equipo, acusándolos de actuar con poca profesionalidad.

