HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Espectáculos

Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: "Ni Acuña"

Magaly Medina criticó con dureza a Génesis Tapia tras su fallida entrevista política, donde mostró desconocimiento sobre conceptos básicos pese a su intención de postular al Congreso.

Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política. Foto: Composición LR/captura YouTube
Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política. Foto: Composición LR/captura YouTube | Foto: Composición LR/captura YouTube

A pocos meses de las elecciones congresales 2026, Génesis Tapia se convirtió en blanco de críticas tras ofrecer una entrevista en la que no pudo responder preguntas elementales sobre política. La aspirante al Congreso, exbailarina, fue entrevistada en un podcast y su desempeño generó reacciones. Sin embargo, fue Magaly Medina quien llevó la máxima crítica, exponiendo su desconocimiento con dureza en su programa.

Durante la emisión del pasado 12 de agosto, la conductora utilizó su clásico tono sarcástico para opinar de las respuestas que Tapia ofreció. Magaly Medina no solo se burló del “verbo fluido” de la postulante, sino que cuestionó el nivel de preparación que poseen algunas figuras que hoy buscan un lugar en el Congreso.

PUEDES VER: Génesis Tapia postulará al Congreso en las elecciones 2026, pero es 'puesta en aprietos' con preguntas sobre el Legislativo

lr.pe

Magaly Medina expone el desconocimiento de Génesis Tapia en política

En su programa, Magaly Medina ironizó con la preparación de Génesis Tapia para asumir un cargo público. La exbailarina indicó que ya forma parte de la lista de candidatos de Avanza País, pero la periodista cuestionó la seriedad de esta postulación luego de ver la entrevista en la que Tapia no logró explicar conceptos fundamentales.

La reacción de Magaly Medina se intensificó cuando en un fragmento del video en el que Tapia intentaba diferenciar entre los conceptos de interpelación y censura parlamentaria. “La censura es un hecho en el cual, pues, ya no hay… como su mismo nombre dice. La interpelación te da la posibilidad de apelar…”, expresó Tapia, con frases entrecortadas y con inseguridad. Magaly sentenció: “Esto es para morirse de risa. Ni Acuña. Ay, mejor vámonos a un corte”.

PUEDES VER: Génesis Tapia expone el insólito reclamo de su esposo Kike Márquez tras ampay con otra mujer

lr.pe

Fallida entrevista de Génesis Tapia

El momento más crítico de la entrevista se dio cuando Génesis Tapia fue consultada sobre la semana de representación, una de las funciones básicas de todo parlamentario. “Ahí sí me agarraste. Esa no la he tenido en cuenta”, indicó. Magaly, sin perder su estilo, remató con sarcasmo: “Bueno… no tuvo en cuenta nada”.

Magaly Medina aprovechó para lanzar una crítica más profunda: “Ella cree que tiene un verbo fluido, pero esto no es improvisar. Es política. Y si quieres representar al país, debes saber lo básico”. .

Notas relacionadas
Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

LEER MÁS
Magaly Medina explota en vivo contra producción por error en su programa: "No sé para qué chambeo tan temprano"

Magaly Medina explota en vivo contra producción por error en su programa: "No sé para qué chambeo tan temprano"

LEER MÁS
Magaly Medina se conmueve ante el llanto del padre de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "El sentimiento de culpa es inmenso"

Magaly Medina se conmueve ante el llanto del padre de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "El sentimiento de culpa es inmenso"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monique Pardo gana demanda a América TV y Gisela Valcárcel: recibiría S/30.000 por accidente en programa

Monique Pardo gana demanda a América TV y Gisela Valcárcel: recibiría S/30.000 por accidente en programa

LEER MÁS
Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

LEER MÁS
Jean Paul Santa María denuncia a Angie Jibaja por violencia psicológica y por no respetar medidas judiciales

Jean Paul Santa María denuncia a Angie Jibaja por violencia psicológica y por no respetar medidas judiciales

LEER MÁS
Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

LEER MÁS
Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

LEER MÁS
Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Espectáculos

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota