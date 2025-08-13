A pocos meses de las elecciones congresales 2026, Génesis Tapia se convirtió en blanco de críticas tras ofrecer una entrevista en la que no pudo responder preguntas elementales sobre política. La aspirante al Congreso, exbailarina, fue entrevistada en un podcast y su desempeño generó reacciones. Sin embargo, fue Magaly Medina quien llevó la máxima crítica, exponiendo su desconocimiento con dureza en su programa.

Durante la emisión del pasado 12 de agosto, la conductora utilizó su clásico tono sarcástico para opinar de las respuestas que Tapia ofreció. Magaly Medina no solo se burló del “verbo fluido” de la postulante, sino que cuestionó el nivel de preparación que poseen algunas figuras que hoy buscan un lugar en el Congreso.

Magaly Medina expone el desconocimiento de Génesis Tapia en política

En su programa, Magaly Medina ironizó con la preparación de Génesis Tapia para asumir un cargo público. La exbailarina indicó que ya forma parte de la lista de candidatos de Avanza País, pero la periodista cuestionó la seriedad de esta postulación luego de ver la entrevista en la que Tapia no logró explicar conceptos fundamentales.

La reacción de Magaly Medina se intensificó cuando en un fragmento del video en el que Tapia intentaba diferenciar entre los conceptos de interpelación y censura parlamentaria. “La censura es un hecho en el cual, pues, ya no hay… como su mismo nombre dice. La interpelación te da la posibilidad de apelar…”, expresó Tapia, con frases entrecortadas y con inseguridad. Magaly sentenció: “Esto es para morirse de risa. Ni Acuña. Ay, mejor vámonos a un corte”.

PUEDES VER: Génesis Tapia expone el insólito reclamo de su esposo Kike Márquez tras ampay con otra mujer

Fallida entrevista de Génesis Tapia

El momento más crítico de la entrevista se dio cuando Génesis Tapia fue consultada sobre la semana de representación, una de las funciones básicas de todo parlamentario. “Ahí sí me agarraste. Esa no la he tenido en cuenta”, indicó. Magaly, sin perder su estilo, remató con sarcasmo: “Bueno… no tuvo en cuenta nada”.

Magaly Medina aprovechó para lanzar una crítica más profunda: “Ella cree que tiene un verbo fluido, pero esto no es improvisar. Es política. Y si quieres representar al país, debes saber lo básico”. .